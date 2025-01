Re Carlo, Harry torna a Londra e Meghan Markle lo abbandona

Fonte: IPA Harry

Re Carlo potrebbe incontrare molto presto suo figlio Harry. Infatti, il Duca del Sussex torna a Londra il mese prossimo e ovviamente Meghan Markle non lo accompagnerà. La Duchessa resta ferma e coerente sulle sue posizioni: non rimetterà mai più piede in Gran Bretagna.

Harry torna a Londra: è giallo sull’incontro con Re Carlo

Il ritorno di Harry a Londra da solo potrebbe essere l’occasione perfetta per organizzare un incontro con suo padre Carlo. Ha un mese di tempo per fissare l’appuntamento, un tempo sufficiente perché lo staff di Sua Maestà riesca a organizzare l’agenda e trovare un momento da dedicare al Principe, ammesso che da entrambi le parti ci sia la volontà di vedersi.

L’ultima volta che Carlo e Harry si sono parlati di persona è stato lo scorso febbraio, subito dopo la notizia del cancro del Re. Allora il Principe, che aveva appreso la notizia dai media, si era precipitato a Londra per sentire direttamente dal padre come stava davvero. Da allora più niente, sebbene Harry sia tornato altre volte in Gran Bretagna nel corso dell’anno.

Sul mancato appuntamento è stato scritto di tutto. Fonti vicine a Palazzo hanno accusato il Principe di aver rifiutato l’ospitalità del Re, mentre insider legati a Harry hanno accusato Carlo di non aver trovato il tempo per incontrare il secondogenito. Sta di fatto che i due non si vedono da praticamente un anno.

Harry di nuovo in tribunale

A febbraio Harry tornerà a Londra per il processo contro gli editori del Sun. L’udienza si tiene presso l’Alta Corte e vede il figlio di Carlo e Diana e l’ex vice leader del partito laburista, Lord Tom Watson, confrontarsi con News Group Newspapers (NGN). Harry e Lord Watson stanno facendo causa all’editore per presunta raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy.

Si prevede che il processo duri sette settimane durante le quali Harry sarà controinterrogato dai legali del gruppo editoriale.

È la seconda volta che Harry si presenta in Aula. Nel 2023 ha testimoniato davanti allo stesso giudice quando fece causa al Mirror Group Newspapers accusandolo di intercettazioni telefoniche.

Re Carlo, Meghan Markle terrorizzata dalla Famiglia Reale

Anche questa volta il Duca del Sussex a Londra arriverà da solo. Infatti, sua moglie Meghan resterà a casa, ufficialmente per badare ai figlio, Lilibet e Archie. E poi ha appena lanciato la sua nuova serie su Netflix e proprio non ha tempo di seguire e sostenere il marito. Infondo, i due hanno fatto un patto di tenere separate le professioni e qualsiasi altro tipo di attività.

Ma come è noto, Meg non ha voglia di affrontare l’opinione pubblica inglese che non l’apprezza per niente e soprattutto teme di ritrovarsi faccia a faccia col suocero o peggio con William e Kate Middleton. Sembra proprio che Lady Markle sia terrorizzata all’idea di sottoporsi a un tale stress.

Poi, c’è sempre la questione sicurezza. Harry sta ancora battagliando per ottenere la protezione della polizia britannica, anche se non è più un membro attivo della Corona e insiste nel ritenere che i suoi figli sarebbero in pericolo se venissero in Inghilterra senza una scorta adeguata.