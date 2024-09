Carlo, ultime notizie. Harry a Londra senza Meghan Markle e il Re detta le regole

Fonte: Getty Images Carlo e Harry

Harry torna a Londra il 30 settembre ma senza Meghan Markle. E Re Carlo è pronto a riprendere il dialogo con lui. Ma si teme che anche questa volta ogni tentativo d’approccio fallirà.

Harry sarà a Londra tra pochi giorni

Harry sarà a Londra il prossimo 30 settembre per partecipare alla cerimonia di premiazione dei WellChild Awards. Si tratta del secondo viaggio in Gran Bretagna che il Duca del Sussex fa in poche settimane, infatti aveva preso parte segretamente al funerale dello zio dove era presente anche William. Ma i due fratelli non si sono rivolti la parola. Non ci sono stati contatti nemmeno con Carlo che si trovava a Balmoral per le vacanze estive.

Invece, a maggio quando era tornato nel Regno Unito per gli Invictus Games non si era visto con suo padre. Il motivo del mancato incontro non è chiaro. Alcune indiscrezioni sostengono che il Re era troppo impegnato per trovare del tempo da dedicare al figlio, altre affermano che Harry abbia rifiutato l’invito di Palazzo di soggiornare in una delle case del Re e questo avrebbe reso troppo complicato organizzare in colloquio con Carlo.

Dunque, l’ultimo incontro che padre e figlio hanno avuto risale allo scorso inverno, subito dopo l’annuncio della malattia di Carlo. I due hanno avuto un breve colloquio di mezz’ora, senza Camilla. E poi a Harry è stato impedito di andare a Sandringham dove il padre si stava curando.

Re Carlo detta le regole con Harry

Adesso Harry ha una seconda possibilità di parlare con Carlo. Anche perché Meghan Markle non sarà con lui. La Duchessa del Sussex non intende rimettere piede in Gran Bretagna, unica eccezione quando ha dovuto fare scalo a Heathrow.

Proprio la sua assenza dà una possibilità in più a Re Carlo di incontrare Harry. In più la frequenza con cui il Duca del Sussex ritorna nel suo Paese è letto con un segnale positivo come spiega l’esperto di politica reale Hugo Vickers che ritiene che l’ultimo viaggio del Duca a Londra potrebbe aprire la strada a un incontro e a una riconciliazione con suo padre. “Sembra che venga piuttosto spesso, non è vero? Il che in un certo senso è un buon segno“. E prosegue: “Se continua a venire, almeno c’è la possibilità che prima o poi incontrerà suo padre e, sai, forse questo potrebbe essere un passo verso una sorta di riconciliazione. Penso che ci sia ancora molta strada da fare, ma è bello che lui senta di poter venire qui”.

D’altro canto, avverte l’esperto, sarà Carlo a dettare le regole. “Se posso esprimermi così, se il Re desidera vederlo, farà in modo di incontrarlo. Se non vuole vederlo, sarà troppo impegnato. Semplicemente”.