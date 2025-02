Re Carlo controlla a distanza Harry. Meghan Markle se ne torna in California

Re Carlo tiene d'occhio quello che Harry fa e dice e intanto Meghan Markle lo lascia da solo in Canada e se ne torna in California

Fonte: PA Media Harry in Canada

Re Carlo osserva a distanza quanto sta facendo Harry insieme a Meghan Markle, in particolare in questi giorni in cui la coppia si trova in Canada per gli Invictus Games.

Re Carlo tiene sotto controllo Harry

Harry è sempre una questione aperta per Re Carlo che deve tenere sotto controllo ogni azione e ogni dichiarazione del secondogenito. Specialmente quando diventa protagonista di eventi di grande impatto mediatico, come gli Invictus Games.

Come Sovrano è consapevole che Harry è una mina vagante che può esplodere in qualunque momento, arrecando danno alla Monarchia. Anche se recentemente non ha più fatto dichiarazione critiche nei confronti di suo padre Carlo e di suo fratello William, ormai la fiducia è compromessa. Basti pensare all’imbarazzo che ha causato per quelle sue dichiarazioni indirette contro Trump durante il discorso che ha tenuto alla cerimonia di inaugurazione degli Invictus Games.

A Palazzo poi non lo vuole più nessuno e quasi tutti i membri della Famiglia Reale fanno pressioni sul Re perché non insista a richiamare in patria il Duca del Sussex.

Ma per il momento Harry non ha alcuna intenzione di tornare a Londra, soprattutto dopo la vittoria in tribunale contro il Sun, per cui non deve più deporre in Aula. Si dice comunque che Carlo segua ogni mossa del figlio, proprio per non essere colto di sorpresa da quello che fa o che dice, evitando di trovarsi impreparato se la situazione si fa scomoda.

Fonte: PA Media

Harry e Meghan Markle, l’idillio canadese è già finito

Per il momento Harry e Meghan si godono l’attenzione che media stanno rivolgendo loro durante il viaggio in Canada per gli Invictus Games, dove Lady Markle ha approfittato per indossare una serie dei suoi outfit griffati e di tendenza.

Eccola avvolta in caldi e lunghi piumini, guanti e berretti di lana per sfidare il ghiaccio e le basse temperature. Meghan ha persino vinto le sue paure e si è lanciata nello snow tubing. Anche se aveva un po’ di paura e mentre stava per scendere, ha gridato che non voleva più farlo. Ma Harry, che è un grande amante dello sport, l’ha incoraggiata dicendole che si sarebbe trovata bene. E mentre Meg si è lanciata nella discesa roteando su se stessa, Harry ridacchiava.

L’idillio canadese comunque è già terminato. La Duchessa del Sussex è ripartita per la California, mentre Harry resterà in Canada fino al 16 febbraio, giornata di chiusura degli Invictus Games.

La partenza anticipata di Meg è dovuta alla famiglia. Lady Markle è dovuta tornare a casa dai figli Archie e Lilibet che sono ancora piccoli e non riescono a stare troppo a lungo senza la mamma.

La presenza, seppur limitata, di Meghan in Canada è stata molto importante, soprattutto per contrastare le voci che davano per spacciato il matrimonio con Harry. Anche se la sua partenza anticipata è stata vista da alcuni come la fine di una collaborazione durata quel numero di giorni per contratto.