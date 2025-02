Re Carlo, l’ennesima figuraccia di Harry che lo mette in imbarazzo

Harry e Meghan Markle criticati per essersi messi sotto i riflettori agli Invictus Games. Il discorso del Duca è stato motivo di imbarazzo per Re Carlo

Fonte: IPA Harry

Anche se Harry non è più membro attivo della Famiglia Reale, tutto quello che fa si riflette comunque e inevitabilmente su Re Carlo, essendo suo figlio. E così la sua presenza con Meghan Markle alla settima edizione degli Invictus Games, in Canada, si è trasformata nell’ennesima occasione imbarazzante per la Corona.

Re Carlo, le accuse contro Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle infatti sono stati accusati di aver messo in ombra i veterani durante gli Invictus Games, coi loro baci, atteggiamenti da prime donne e dichiarazioni. Ad aggravare il tutto, il Duca del Sussex è stato criticato per essersi trasformato in una distrazione a causa di quello che è sembrato un attacco al Presidente Trump.

Harry e Meghan Markle si sono recati in Canada nel fine settimana per assistere alla settima edizione degli Invictus Games, lanciati dal Principe nel 2014. La loro apparizione alla cerimonia di apertura ha fatto il giro del mondo, soprattutto dopo che il figlio di Re Carlo ha tenuto un discorso, da molti interpretato come una critica a Donald Trump.

Re Carlo, Harry lo mette in imbarazzo

Harry e Meghan hanno da sempre una posizione contraria al Tycoon, anche nel precedente mandato non sono mancate le occasioni in cui pubblicamente i Duchi del Sussex hanno osteggiato la sua politica, mettendo in imbarazzo Carlo e la Famiglia Reale inglese che non esprime mai le proprie idee politiche.

Davanti a 40mila persone, Harry ha condannato “la debolezza morale del mondo” e questa frase è sembrata rivolta a Trump. Nel seguito del suo discorso ha dichiarato: “In questo momento in cui non mancano crisi, non c’è assenza di incertezza, non c’è mancanza di debole carattere morale nel mondo, i valori che incarnate, il modo in cui vi comportate, non solo agli Invictus Games, ma ogni singolo giorno… il vostro coraggio, la vostra resilienza, la vostra umanità… illuminano un percorso per tutti noi. E per questo, vi ringraziamo”.

Le sue parole arrivano dopo che Trump ha liquidato la questione dell’espulsione di Harry dagli Stati Uniti a seguito delle sue rivelazioni sull’uso di droga. Il Presidente ha risposto così: “Non voglio farlo. Ha già abbastanza problemi con sua moglie. È terribile”.

Ma ora una fonte degli Invictus Games ha attaccato duramente Harry per la sua presunta frecciatina a Trump e ha affermato che si trattava di una “distrazione consapevole” e ha anche criticato i Sussex per aver cercato di “mettersi continuamente sotto i riflettori”, distraendo l’opinione pubblica dai giochi e dai veterani.