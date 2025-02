I look scelti da Meghan Markle per presenziare agli Invictus Games 2025 seguono i trend di stagione in fatto di colorazione e nasconderebbero dei precisi riferimenti

Fonte: IPA Meghan Markle

Gli Invictus Games 2025 sono in pieno svolgimento in Canada e a seguire attentamente le gare sportive e i vari eventi collaterali sono arrivati anche Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Il Principe è l’ideatore della manifestazione sportiva, che vede scontrarsi veterani di guerra, che hanno subito un infortunio mentre si trovavano in servizio.

Per presenziare all’importante evento Meghan Markle ha scelto dei look eleganti e chic, declinati in delle colorazioni di tendenza, ma potrebbe aver commesso un errore.

Meghan Markle in colori neutri agli Invictus Games

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra stanno seguendo da vicino le competizioni sportive degli Invictus Games 2025. I Duchi di Sussex sono stati presenti anche alla cerimonia d’inaugurazione dell’evento, in cui sono sembrati davvero molto affiatati, visto che si sono scambiati anche un bacio tra gli spalti dello stadio.

Per l’occasione l’ex attrice ha scelto di puntare il suo look su un cappotto beige lungo fino a sotto il suo ginocchio, con una doppia fila di bottoni nella parte anteriore e chiuso da una cintura in vita.

Fonte: IPA

Si tratta di una creazione di uno dei suoi marchi di moda preferiti, il canadese Sentaler, rifinito da bottoni dorati, che avrebbe un valore di circa 2290 dollari. La Duchessa ha accompagnato il cappotto con un paio di décolleté nude e un abito nero, puntando così tutta l’attenzione sul capospalla.

La scelta di stile di Meghan Markle segue i trend del momento che eleggono le nuances neutre come i colori più di tendenza per la stagione invernale attuale. Largo, quindi, ai colori come il verde oliva, il blu scuro, il panna, il ghiaccio e la sfumatura cioccolata del marrone, indossata dalla Duchessa per la cerimonia privata d’apertura, dove è stata anche protagonista di un discorso.

In quest’occasione ufficiale l’ex attrice ha scelto un abito in questa particolare sfumatura di colore, con gonna ampia a pieghe fino alle caviglie e una parte superiore con scollo rotondo. La creazione era in raso e dava l’impressione di essere composto da due diversi capi d’abbigliamento, visto il netto taglio in vita.

In seguito la Duchessa ha indossato un abito lungo verde oliva per un laboratorio di lettura con i bambini e ha confermato la sua predilezione per i colori neutri scegliendo un blazer grigio con colletto marrone in velluto, abbinato a un pantalone e a un maglione blu scuro.

Fonte: IPA

La moglie di Harry d’Inghilterra ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale alcuni video inediti dell’evento sportivo e in questi contenuti social si è mostrata con un cappotto cammello e un coordinato beige, composto da un pantalone largo e un dolcevita senza maniche con collo alto, che si allungava fin oltre la sua vita.

Meghan Markle, i look pieni di significato

Meghan Markle ha scelto di aderire alle tendenze del momento in fatto di moda, scegliendo degli outfit dalle tinte neutre per partecipare agli Invictus Games 2025. In passato, però, la Duchessa di Sussex aveva dichiarato di essersi sentita implicitamente costretta a indossare queste nuances di colori, che adesso sembra apprezzare, quando si trovava all’interno della Famiglia Reale Inglese.

Nel famoso documentario pubblicato su Netflix dalla coppia reale, l’ex attrice aveva dichiarato di scegliere le tinte neutre per i suoi look per un preciso motivo: “Avevo capito subito che in un evento con l’intera famiglia non si può indossare un abito dello stesso colore della regina… Ma nemmeno il colore di un altro membro della famiglia. Quindi mi chiedevo: quale colore non indosserebbero mai? Il cammello? Il beige?”.

Inoltre due capi d’abbigliamento, scelti dalla Duchessa per gli Invictus Games 2025, avrebbero dei riferimenti nascosti a dei momenti importanti della sua vita londinese, rischiando di rubare in parte la scena alla manifestazione sportiva. Il cappotto beige dell’inaugurazione, con il tipico decoro sulla manica, infatti, era lo stesso indossato per il primo Natale a Sandringham, solo che allora Meghan Markle aveva scelto il modello color cammello.

Nel corso dell’evento sportivo l’ex attrice ha indossato nuovamente anche il capotto con colletto bordeaux, con cui era stata vista al rientro dal tour in Australia, prima di annunciare la sua prima gravidanza.