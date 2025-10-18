Meghan Markle è apparsa di recente a un evento pubblico con un tailleur beige. Ma, di recente, anche la cognata Kate Middleton aveva fatto la stessa scelta di stile

Meghan Markle e Kate Middleton non appaiono insieme in pubblico ormai da diversi anni e, oltre alla lontananza mediatica, sembra che tra le due non ci sia più alcun rapporto anche a livello privato. L’indiscrezione che svelava il litigio che sarebbe avvenuto tra la Principessa e la Duchessa è datata ed è stata, in seguito, confermata dallo stesso Harry d’Inghilterra nella sua autobiografia Spare, in cui ha svelato che le due hanno cominciato ad avere degli attriti per il vestito da damigella indossato da Charlotte del Galles al matrimonio degli zii.

Anche se apparentemente lontane anni luci, le due nuore di Re Carlo III hanno di recente indossato un look simile per prendere parte a degli eventi ufficiali. Kate Middleton, infatti, ha scelto un tailleur beige per accogliere il Principe Hussein e la moglie Rajwa di Giordania al Castello di Windsor, mentre Meghan Markle ha selezionato lo stesso outfit formale per partecipare all’avento A Seat At The Table, organizzato da Emma Grede.

Le due cognate, anche da lontano, quindi, si sono lasciate ispirare dai rispettivi look, scegliendo dei capi d’abbigliamento simili ma con delle differenze.

Meghan Markle, il tailleur beige è moderno

Negli ultimi tempi, Meghan Markle è stata nuovamente protagonista di diversi eventi pubblici. La Duchessa, infatti, ha deciso di prendere parte alla Settimana della Moda Parigina e, dopo di ciò, ha continuato a mostrarsi in pubblico a degli eventi a New York e a Los Angeles. L’ex attrice e il marito, infatti, hanno ricevuto un premio per le loro attività benefiche nella Grande Mela, apparendo ad alcuni un po’ distaccati, anche se quest’eventualità è stata subito smentita dalla stessa Meghan Markle.

Nella serata del 16 ottobre, invece, la Duchessa di Sussex è stata invitata da Emma Grede al suo A Seat At The Table e per l’occasione ha scelto di omaggiare la padrona di casa con delle bottiglie del vino rosé, prodotto dal suo brand As Ever. Per apparire professionale ed elegante, visto che si trattava di una cena-evento con celebrità e altre donne in carriera, Meghan Markle ha scelto d’indossare un tailleur beige dal taglio moderno.

Si trattava, infatti, di un modello composto da pantalone e giacca con taglio ampio, creato da Giuliva Heritage, con il capospalla lasciato aperto sul davanti e con la maniche arrotolate. La Duchessa di Sussex ha accompagno l’insieme con un crop top bianco che le lasciava la sua pancia in parte scoperta, attualizzando ulteriormente il completo. L’ex attrice ha indossato anche un paio di scarpe col tacco nere di Balenciaga e un girocollo in oro di Aurate da $15,000.

Kate Middleton punta sul classico

Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno accolto al Castello di Windsor i futuri Re di Giordania, Hussein e Rajwa. Un incontro tra eredi al trono, quindi, in cui le due future Regine hanno scelto entrambe dei look eleganti e chic.

Kate Middleton, in particolare, ha indossato un tailleur beige firmato da Roland Mouret. Il pantalone aveva un taglio aderente nella parte superiore, allargandosi leggermente in quella inferiore. La giacca, invece, aveva un design monopetto con tasche laterali. La Principessa ha sdrammatizzato l’insieme con una camicetta color crema con un grande fiocco nella parte anteriore.