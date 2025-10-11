Negli ultimi giorni è stata notata una certa tensione tra Meghan Markle e Harry d'Inghilterra e la Duchessa ha deciso di smentire tutti con un video social

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Meghan Markle e Harry d'Inghilterra

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno preso parte di recente a un evento benefico a New York, il gala del Project Healthy Minds, dove le loro attività benefiche sono state anche premiate con un’importante onorificenza. I due sono apparsi affiatati, felici e molto glamour, ma dietro i sorrisi della loro apparizione pubblica c’è chi ha riscontrato dei momenti di tensione tra la coppia.

Le indiscrezioni sui Duchi, però, sono state prontamente smentite dalla stessa Duchessa, che ha deciso di condividere sul suo canale Instagram ufficiale un video di backstage, che li mostra in grande sintonia.

Meghan Markle, il video con Harry

Meghan Markle ha scelto di essere protagonista di recente di due diversi eventi importanti, d’impronta del tutto diversa. La Duchessa di Sussex, infatti, ha deciso di prendere parte alla sfilata di Balenciaga a Parigi, lasciandosi immortalare dai fotografi e incappando in una leggerezza, che le è valsa qualche critica.

Ma, di recente, Meghan Markle ha deciso di prendere parte anche al gala del Project Healthy Minds insieme al marito Harry d’Inghilterra. La Duchessa è apparsa elegantissima e chic con un completo nero Armani e ha sorriso, ancora una volta, agli obiettivi dei fotografi ma, in seguito, l’apparizione della coppia sul red carpet è sembrata funestata da qualche incomprensione.

Meghan Markle, infatti, è apparsa volenterosa di rimanere del tempo in più sul magico tappeto rosso, mentre il Principe sembrava convinto a procedere con più velocità. Qualcuno ha quindi notato un momento di fraintendimento tra i due esponenti della Casa Reale Inglese e l’indiscrezione ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Per rispondere alle ipotesi di un presunto malessere tra i due, Meghan Markle ha scelto di condividere un video del backstage dell’evento in cui si vede lei stessa in primo piano ridere per qualcosa che le ha detto il marito poco distante. L’ex attrice ha commentato il filmato con una dolce dedica per il Principe: “Buona Giornata Mondiale della Salute Mentale. All’uomo che mi fa sempre ridere”. Nel video della moglie di Harry d’Inghilterra, quindi, i due appaiono felici e spensierati come non mai.

Meghan Markle e Harry, l’evento a New York

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno ricevuto di recente un riconoscimento davvero importante, che mette in luce le loro attività filantropiche. I due, infatti, sono stati denominati “Coppia umanitaria dell’anno”, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Meghan Markle ha commentato questo premio con un discorso, in cui ha anche citato i suoi due figli, Archie e Lilibet: “I nostri figli, Archie e Lili, hanno solo sei e quattro anni. Fortunatamente sono ancora troppo piccoli per i social media, ma sappiamo che quel giorno arriverà. Come tanti genitori, pensiamo costantemente a come sfruttare i vantaggi della tecnologia, proteggendoci al contempo dai suoi pericoli. Quella speranza di separazione sta rapidamente diventando impossibile”.

Anche Harry d’Inghilterra ha voluto mandare un messaggio importante per le future generazioni: “Questo è un momento cruciale nella nostra missione collettiva di proteggere i bambini e sostenere le famiglie nell’era digitale”.