Meghan Markle dopo la figuraccia cambia look ed esce con Harry ma lui non è convinto

Meghan Markle cerca il riscatto dopo Parigi e a New York si presenta con un look magnifico di Armani e si mostra innamorata di Harry. Ma lui non convince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry si sono mostrati nuovamente insieme in un’uscita pubblica, dopo tante e discusse apparizioni in solitaria. La coppia è voltata a New York dove è stata premiata per il suo impegno umanitario durante il gala del Project Healthy Minds. La Duchessa del Sussex ha indossato un look Armani, riscattandosi dalla figuraccia a Parigi ed è sembrata pendere dalle labbra del marito, così premuroso verso di lei. Anche se molti sono stati i momenti d’ombra.

Meghan Markle, il look Armani la riscatta dalla figuraccia

Meghan Markle è tornata di nuovo in pubblico dopo essere stata recentemente travolta dalle critiche. La Duchessa del Sussex era stata invitata il weekend scorso alla Paris Fashion Week per assistere alla sfilata di Balenciaga. E ovviamente ha accetto. Ma la sua visita nella capitale francese è stata un disastro, almeno a giudicare dai commenti maligni nei suoi confronti.

In effetti, l’outfit bianco con cui si è presentata da Balenciaga proprio non le donava. Ha scelto volumi difficili da indossare e il flop è stato inevitabile. Sui social qualcuno ha definito il suo look un costume da fantasma per Halloween.

Ma a scatenare le polemiche è stato un passo falso commesso da Meghan nel momento in cui ha condiviso sul suo profilo Instagram un video di recap della sua trasferta parigina, che includeva tutti i tipici cliché da influencer. Insomma, Meg ne è uscita distrutta, ma il punto è che ha fatto tutto da sé.

Per cancellare la figuraccia imbarazzante, ha deciso di mostrarsi nuovamente in pubblico ma cambiando decisamente stile e facendosi accompagnare dall’adorato (quando le conviene) maritino. D’altro canto, anche lui era tra i premiati.

IPA

Lady Markle si è affidata a una firma che non sbaglia mai, Armani. L’eleganza senza tempo del brand, che piange la recente scomparsa del suo fondatore, è una garanzia. Al gala Meghan ha indossato un completo in seta nero, che aveva già sfoggiato, composto da una giacca monopetto e pantaloni palazzo. Anche gli accessori sono di Giorgio Armani: clutch in raso nero e décolleté in velluto nero.

IPA

Per dare un tocco di luminosità, portava al collo una maxi catena in oro giallo di Anine Bing, da 600 euro. Questo di Meghan è stato definito uno dei suoi migliori look di sempre. Altri commentano sui social: “Questo outfit è così semplice ma allo stesso tempo così potente e chic 😍”. Ma non manca qualche critica: “Penso che per un evento del genere dovrebbe indossare una maglietta sotto la giacca.”

IPA

Meghan Markle, sguardi innamorati con Harry

Intanto, per addolcire la sua immagine e allontanare i pettegolezzi su una presunta crisi col marito dovuta al desiderio di lui di tornare in Inghilterra per Natale, Meghan ha recitato la parte della moglie innamorata. E tutto sommato Harry ha ricambiato dolcezze e affettuosità.

Così, i due si sono presentati sul palco mano nella mano, Harry ha gentilmente accompagnato Meghan posandole una mano sulla schiena e lei ha reagito con sorrisi e sguardi rapiti.

IPA

Poi, per emulare i cognati William e Kate Middleton, che recentemente hanno parlato dell’uso del cellulare da parte dei bambini e dei loro figli, Meghan ha voluto dire la sua. Infatti, ha dichiarato durante la serata: “I nostri figli Archie e Lili hanno solo sei e quattro anni. Riuscite a crederci? Fortunatamente sono ancora troppo piccoli per i social media, ma sappiamo che quel giorno arriverà e, come tanti genitori, pensiamo costantemente a come sfruttare i vantaggi della tecnologia, proteggendoci dai pericoli”.

IPA

Forse è stato in quel momento che Harry si è rabbuiato. Infatti, la Duchessa non ha esitato a sfruttare l’immagine di Archie e Lilibet su Instagram per promuovere i prodotti del suo brand. E stando a fonti vicine alla coppia, il Duca non è per niente d’accordo.