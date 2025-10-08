Kate Middleton, l’oggetto proibito a George e i continui litigi di Charlotte e Louis

A casa di William e Kate Middleton c'è un oggetto proibito ai loro figli: a nessuno dei tre è permesso averlo, nemmeno a George che ora ha 12 anni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA George e Louis con le mani sul viso

Kate Middleton, come tutte le mamme, deve gestire la quotidianità dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. E non è sempre facile stare dietro alle loro esigenze, passioni, bisogni, capricci e soprattutto ai bisticci. Suo marito William ha raccontato con grande sincerità le difficoltà di tutti i giorni coi loro bambini e l’oggetto che è a loro proibito.

Kate Middleton, telefonino vietato a George

Kate Middleton e William sono da sempre genitori molto presenti. Ma soprattutto dopo la malattia della Principessa, i due hanno rivisto le loro priorità, mettendo in primo piano e senza compromessi la famiglia e il benessere dei loro figli.

Questo però non significa che siano genitori permissivi. Anzi al contrario, sono molto severi, specialmente su determinati comportamenti. Infatti, George, Charlotte e Louis, differentemente dalla maggior parte dei loro coetanei, sono personaggi pubblici. E il maggiore è destinato a diventare Re. Dunque, William e Kate devono prepararlo a questo ruolo speciale e nel contempo proteggerlo dai curiosi e dalla pressione dei media.

Così, anche se cercano di garantire a George un’infanzia e un’adolescenza normale, non possono ignorare questi aspetti. Per questo motivo a 12 anni non ha ancora un cellulare, malgrado la maggior parte dei suoi amici già lo possiedono. A rivelarlo è stato William nella puntata della serie The Reluctant Traveler.

IPA

Kate Middleton, la passione di George

Non sappiamo se George abbia preso bene il fatto di non avere un telefonino proprio, suo padre non ha fornito ulteriori dettagli. Ma è facile immaginare che come tutti i ragazzi della sua età, ne pretenda uno per chattare coi compagni e magari aprirsi un profilo social. Cosa però a lui vietatissima. Così, per evitare che il Principino si lasci tentare a pubblicare foto personali o commenti, i suoi genitori hanno risolto il problema a monte, vietandogli il cellulare.

A quanto pare, però, George coltiva altre passioni come la storia. William ha raccontato infatti “George, mio ​​figlio, è molto più bravo di me in storia, e ora devo chiedere a lui le date”. Anche in questo caso, non conosciamo in dettaglio programma di studi che ha seguito alla Lambrook, ma può essere che questo interesse l’abbia ereditato da mamma Kate, laureata in storia dell’arte.

Kate Middleton, i continui litigi tra Charlotte e Louis

Mentre George studia la storia senza navigare sul cellulare, Charlotte e Louis, più liberi dagli impegni scolastici, pare bisticcino spesso tra loro. L’oggetto conteso in questo caso è il tappeto elastico.

Il più piccolo dei figli di Will e Kate adora saltarci sopra, anche prima di andare a scuola. Gli serve da sfogo. Ma pare che anche sua sorella ne vada matta. Da qui i continui litigi per chi lo debba usare. In più, sono molto competitivi e qualsiasi attività fanno si trasforma in una sorta di gara tra loro.

Ma anche in questo caso, William e Kate non possono lamentarsi perché i figli hanno preso da loro che sono amanti dello sport e non perdono occasione per sfidarsi in qualche attività fisica, dal tennis alle corse in bicicletta.