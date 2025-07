Charlotte, Principessa sportiva come mamma Kate Middleton

Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William, ha ereditato dai genitori la passione per lo sport. Adora l'atletica e pare sia molto portata

Kate Middleton ha una grande passione per lo sport e l’ha trasmessa ai suoi figli, George, Charlotte e Louis. Dei tre però la Principessina è la più sportiva. La piccola ha sperimentato diverse discipline. Dopo aver giocato a calcio e a rugby, si è data all’atletica. Pare che sia molto portata per la corsa veloce e anche per il salto degli ostacoli.