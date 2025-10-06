Meghan Markle è al centro di una nuova polemica. La Duchessa ha condiviso, infatti, un video dal ponte dell'Alma, dove morì Lady Diana, giudicato irrispettoso

IPA Meghan Markle

Meghan Markle è una delle esponenti della Famiglia Reale Inglese che è più spesso al centro di polemiche e del chiacchiericcio internazionale. Anche di recente la Duchessa di Sussex ha deciso di riapparire sulle scene del jet set mondiale, prendendo parte alla Paris Fashion Week e, in particolare, al défilé di Balenciaga.

Non è stata la sua apparizione al commentatissimo evento di moda a far scaturire numerosissime osservazioni, ma quello che lei stessa ha deciso di pubblicare sul suo canale Instagram ufficiale. Meghan Markle, infatti, ha condiviso un video in macchina, mentre transitava dalla zona dove si trova il ponte dell’Alma, dove ha avuto luogo l’incidente che ha portato la suocera Lady Diana alla morte.

L’atteggiamento della Duchessa di Sussex verso quel luogo così importante per il marito Harry d’Inghilterra ha fatto infuriare esperti reali e sostenitori della Famiglia Reale Inglese, che l’hanno trovato irrispettoso.

Meghan Markle, il video controverso

Meghan Markle è volata a Parigi, durante lo scorso weekend per prendere parte alla sfilata di Balenciaga. La Duchessa è apparsa più elegante e chic che mai con un abito bianco, dal design particolare. Dopo la sua apparizione pubblica, l’ex attrice ha deciso di condividere su Instagram alcuni contenuti dal dietro le quinte dell’evento. Tra questi si trovava anche un video che ha alzato un vero e proprio polverone.

Meghan Markle, infatti, ha postato un filmato in cui viaggiava su una macchina in giro per Parigi, inquadrando degli scorci della capitale francese e i suoi piedi sul sedile di fronte. Il veicolo dove si trovava la Duchessa di Sussex, però, passava nei dintorni del ponte dell’Alma, dove morì la suocera Diana.

Questa sua scelta social è stata duramente attaccata e giudicata come irrispettosa nei confronti della suocera, anche da alcuni esperti della Famiglia Reale Inglese. Tra questi Richard Fitzwilliams, che ha definito il contenuto come: “Completamente sconcertante, oltremodo stupido, insensibile oltre ogni immaginazione”.

Secondo il giornalista, Meghan Markle non ha per nulla ragionato su quello che stava facendo, ma non aveva l’intenzione di offendere, come riportato dal Daily Mail: “Non capisco cosa diavolo stesse pensando, beh, non può aver pensato. Nessun assistente consiglierebbe mai di fare qualcosa di così strano. Ha tutto il diritto di partecipare a eventi di moda, ma condividere un video che ha un qualsiasi collegamento con la tragica morte della principessa del Galles è incredibile. Sono sicuro che non intendesse offendere, non può aver pensato, ma è di una insensibilità oltre ogni immaginazione. È una totale assenza di pensiero”.

Richard Fitzwilliams si è preoccupato anche di capire cosa ne potesse pensare il Principe Harry a riguardo: “Sicuramente non voleva assolutamente essere irrispettosa, ma è un altro esempio di come i Sussex facciano qualcosa di completamente insensato. La morte di Diana è una tragedia che ha segnato così tanto la vita di Harry e non riesco a immaginare che lui la trovi molto appropriata. Anche se lui è sempre solidale in pubblico, sospetto che ne sarà assolutamente inorridito e lei potrebbe sentirne parlare a lungo”.

Meghan Markle, i commenti social

Meghan Markle è riuscita a scatenare, forse involontariamente, una nuova polemica che la coinvolge in prima persona. Oltre agli esperti reali, anche la gente comune ha deciso di dire la sua a riguardo su X: “Indipendentemente dalla location specifica, filmarsi mentre è in auto a Parigi di notte… Sta inviando esattamente il messaggio che intendeva inviare” e ancora “Per favore, dimmi che non è vero? Non l’ha fatto davvero”.