“Meghan Markle incinta”, la risposta di Harry e le lacrime agli Invictus Games

“Meghan Markle incinta del terzo figlio“, i rumors circolano insistentemente negli ultimi giorni, da quando la Duchessa del Sussex ha lasciato Harry da solo agli Invictus Games per rientrare anzitempo a Los Angeles da Archie e Lilibet. Suo marito ha fatto chiarezza sulla gravidanza, rispondendo alla domanda diretta di un giornalista. Mentre alla cerimonia di chiusura dei giochi non è riuscito a trattenere le lacrime.

Meghan Markle incinta?

La scelta di Meghan di lasciare Harry solo durante gli ultimi giorni degli Invictus Games, per fare ritorno a Montesito dai figli Archie e Lilibet, ha agitato tutti, media, esperti reali, sostenitori della coppia. C’è chi era convito che questa partenza anticipata fosse un chiaro segnale che Meg e Harry stiano insieme solo per interessi economici e si prestano a supportarsi a vicenda per far accrescere il loro patrimonio, mentre invece il loro matrimonio è già finito.

Altri al contrario hanno sospettato che Lady Markle fosse incinta per la terza volta e abbia deciso di non strapazzarsi troppo.

Ci ha pensato Harry a fare chiarezza, almeno sulla questione gravidanza. Rispondendo alla domanda diretta di un giornalista che gli chiedeva della sua esperienza di padre, ha chiarito che “due bambini sono più che sufficienti“. Contrariamente alle voci in circolo, lui e Meghan non hanno intenzione di avere un terzo figlio.

D’altro canto, sulla questione figli i Sussex sono stati sempre coerenti. Fin dal loro matrimonio nel 2018 avevano infatti dichiarato che non avrebbero avuto più di due figli, una scelta responsabile nei confronti del pianeta. E così hanno fatto.

Per quanto riguarda invece il tanto paventato divorzio, tutto tace. Harry e Meghan, quando si mostrano insieme, sono sempre sorridenti e mano nella mano. Ma più fonti a loro vicine parlano di litigi e di separazione in casa, anche se il Principe non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la moglie dalla quale, malgrado tutto, è dipendente.

Harry in lacrime

Intanto, Harry ha partecipato alla cerimonia conclusiva degli Invictus Games, dove non è riuscito a trattenere le lacrime. Il Principe era visibilmente commosso mentre Justin Trudeau faceva il suo discorso dove ha celebrato la manifestazione e ringraziato pubblicamente Harry per tutto quello che ha fatto.

“Al Duca del Sussex, il Principe Harry, senza il quale questi Invictus Games non avrebbero mai avuto luogo”, ha detto il Primo Ministro alla folla festante. “Sei tu che hai trasformato questa idea incredibile in realtà”. E ha concluso: “Hai cambiato la vita di così tante persone in meglio e per questo ti dobbiamo tutti il ​​più profondo debito di gratitudine. Grazie”.

Harry non ha saputo trattenere l’emozione di fronte a queste parole e alle 12mila persone presenti all’evento di chiusura che si sono alzate in piedi per applaudirlo e rendergli omaggio.

Il Duca del Sussex è infatti il patrone e il fondatore degli Invictus Games. I prossimi saranno nel 2027 a Birmingham.