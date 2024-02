Harry rinnega Londra, si considera cittadino americano: “Amo ogni singolo giorno”

Fonte: Getty Images Il Principe Harry

Il Principe Harry si considera cittadino americano dopo l’addio alla Royal Family ed è pronto ad un passo importante: chiedere a tutti gli effetti la cittadinanza americana. Nell’intervista rilasciata a Good Morning America il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana si è detto felice della sua vita in California, dove si è trasferito insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet dopo un breve periodo trascorso in Canada.

Il Principe Harry vuole la cittadinanza americana

“Amo ogni singolo giorno della mia vita negli Stati Uniti”, ha dichiarato il Principe Harry nell’ultima intervista diffusa sulla tv a stelle e strisce. “Se mi sento americano? Non so come mi sento”, ha aggiunto per poi ammettere che sta valutando l’idea di prendere la cittadinanza americana anche se “al momento non è un priorità”.

Parlando della nuova edizione degli Invictus Games, il fratello del Principe William ha spiegato: “Sono qui accanto a questi ragazzi e la cittadinanza americana è un pensiero che mi ha attraversato la mente, ma certamente non qualcosa da considerare un’alta priorità per me in questo momento”.

A Good Morning America il Principe Harry ha inoltre menzionato l’ultimo incontro a Londra con il padre, il Re Carlo III che ha da poco scoperto di avere un tumore. “Amo la mia famiglia. L’aver avuto la possibilità di salire su un aereo e andare a trovare mio padre è una cosa che mi rende grato”, ha rivelato il 39enne. E poi: “Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi“.

Meghan Markle non ha la cittadinanza britannica

Come il Principe Harry non ha la cittadinanza americana, così la moglie Meghan Markle non ha la cittadinanza britannica. In una puntata del suo podcast su Spotify l’ex attrice ha confidato che non è semplice diventare una cittadina del Regno Unito e a quanto pare non è riuscita a superare il test previsto dalla prova.

Dopo aver sposato Harry nel 2018 la Markle si è armata di libri e buona volontà per diventare a tutti gli effetti cittadina inglese ma non è bastato. “Quell’esame di cittadinanza è così difficile! Stavo studiando per questo e ricordo di aver detto: ‘Oh mio Dio.’ Chiedevo a mio marito: ‘Lo sapevi? Lo sapevi?’ E la gente diceva: ‘Oh, non ne avevo idea’”, ha fatto sapere la Markle.

Il test per la cittadinanza britannica consiste in 24 domande (a cui dare una risposta entro 45 minuti) su storia e cultura inglese, luoghi e personaggi che hanno fatto grande il Paese della defunta Regina Elisabetta.

Harry e Meghan tornano nella Royal Family?

Secondo le ultime indiscrezioni, il Principe Harry sarebbe pronto a tornare nella Royal Family, con un ruolo temporaneo, per sostenere il Re Carlo alla prese con il cancro e pure il fratello William, provato dalla recente operazione all’addome di Kate Middleton. Harry avrebbe il pieno sostegno di Meghan Markle, che in passato ha avuto più di qualche problema con la famiglia reale inglese.