Harry torna a Londra (di nuovo) senza Meghan per un motivo molto speciale

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Un ritorno in patria non particolarmente gradito: il principe Harry sarà a Londra in vista di un evento molto importante, ma secondo i tabloid inglesi non sarebbe previsto nessun incontro con il padre Carlo e il fratello William. Un viaggio in solitaria per il Duca di Sussex, che non dovrebbe avere al suo fianco nemmeno la moglie Meghan Markle.

Il ritorno a Londra di Harry

Harry è pronto a tornare nel Regno Unito, suo Paese d’origine, per una causa speciale: il consorte di Meghan Markle dovrebbe infatti atterrare a Londra il giorno della vigilia dell’anniversario di morte della Regina Elisabetta II. Il suo nome è nella lista degli ospiti dell’evento benefico WellChild Awards, previsto per il 7 settembre, ovvero un giorno prima della data che segna un anno dalla scomparsa della nonna Lilibeth: “Il coraggio e la forza di questi giovani ragazzi e la devozione di quanti li sostengono non finiranno mai di ispirarmi. Sono onorato di prender parte alla cerimonia di quest’anno e celebrare il loro incredibile lavoro” ha spiegato Harry confermando la sua partecipazione.

Ma il suo ritorno in patria sarebbe tutt’altro che un tentativo di ricongiungimento con la famiglia reale. Secondo il Telegraph, infatti, il Duca di Sussex non incontrerà né il padre Carlo, che sarà a Balmoral in Scozia, né il fratello William.La Royal Family non ha organizzato nessun evento pubblico per commemorare il decesso dell’indimenticata Regina, ma dovrebbe trascorrere la giornata lontano dai riflettori proprio nel luogo in cui Elisabetta II ha trascorso gli ultimi giorni di vita. E i problemi non finiscono qui: qualora voglia soggiornare in una delle residenze reali, il secondogenito di Lady Diana dovrà chiedere un permesso ufficiale, essendo stato ‘sfrattato’ dal Frogmore Cottage.

Gli impegni europei del Principe

Non è chiaro se anche Meghan Markle parteciperà al WellChild Awards, ma l’ex attrice dovrebbe comunque raggiungere il marito in Europa in vista di altri impegni. E’ infatti certa la sua presenza a Dusseldorf, in Germania, in vista degli Invictus Games: “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di partecipare agli Invictus Games 2023. Il Duca presenzierà per la durata di tutti i giochi, e sarà raggiunto dalla Duchessa poco dopo l’inizio della manifestazione” ha fatto sapere il portavoce della coppia.

Fonte: Getty Images

L’evento benefico, fortemente voluto da Harry, vede coinvolti in diverse competizioni sportive ex soldati che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.Gli Invictus Games si svolgeranno nella città tedesca dall’8 al 16 Settembre, e la presenza di Harry è confermata per l’intera durata dell’evento. Si tratta di una manifestazione molto cara alla coppia anche per altri motivi: nel 2017 fu proprio la cornice degli Invictus Games di Toronto ad ufficializzare la relazione tra i due, due mesi prima che fosse annunciato il loro fidanzamento.

Nell’edizione 2019, a Sydney, Meghan seguì il tour con Harry pur essendo in dolce attesa del piccolo Archie. Insomma, per quanto tesi possano essere i rapporti con la sua famiglia dopo la pubblicazione del libro ‘Spare’, Harry può comunque contare sul supporto della moglie, con cui continua ad avere un’unione molto solida.