Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Meghan Markle è apparsa in splendida forma agli Invictus Games di Düsseldorf ma c’è chi ha notato che la Duchessa del Sussex ha perso parecchio peso, tanto da far preoccupare suo marito Harry che in effetti era da un po’ che non la vedeva.

A dispetto di chi dava per spacciato il loro matrimonio, Harry e Meghan Markle non hanno perso occasione durante gli Invictus Games per smentire tali voci. Verità o solo strategia marketing? Questo non è dato sapere. Sta di fatto che la coppia sembrava innamorata come all’indomani del loro matrimonio nel 2018, quando erano i più amati e i più osannati della Famiglia Reale.

Meghan Markle troppo magra: Harry preoccupato

Questa sensazione l’abbiamo vissuta nuovamente durante il loro soggiorno in Germania, dove Harry e Meghan hanno ottenuto un enorme successo. Qualche commentatore reale ha sottolineato come il loro ritorno nell’Olimpo abbia coinciso col fatto che hanno finalmente smesso di sparlare di Carlo, William e Kate Middleton e si sono limitati a presentarsi come una coppia innamorata che vuole fare del bene agli altri sostenendo eventi benefici come gli Invictus Games. Questa nuova versione dei Sussex, che è però una sorta di ritorno alle origini, è piaciuta moltissimo.

Ma come sempre un’ombra si staglia sul cielo sereno e in questo caso è la linea di Meghan. Stando al magazine francese Public, che ha pubblicato una serie di foto, Lady Markle sarebbe dimagrita molto e questo a causa di una sorta di ossessione per lo sport che le sarebbe venuta dopo la pubblicazione del autobiografia di Harry, Spare, in un momento molto critico col marito e con la stampa.

Fonte: Getty Images

Sempre stando al magazine la perdita di peso di Meghan starebbe preoccupando anche Harry, timori che pare siano condivisi anche dall’entourage dei Sussex i quali avrebbero notato le gambe e le braccia sottilissime della Markle. “Il suo peso non è mai calato così tanto“, ha commentato una fonte vicina alla coppia, ribadendo che nemmeno quando fu annunciato il fidanzamento con il Principe, Meg era così magra, nonostante fosse sottoposta a un’enorme pressione.

Meghan Markle, intervento chirurgico addominale

Pare che Meghan stia seguendo dallo scorso inverno una dieta molto rigida che passi molto tempo a fare sport, combinando allenamenti cardio ed esercizi coi pesi e andando a correre praticamente tutti i giorni. Si vocifera anche che faccia uso di una guaina modellante che ha fatto addirittura pensare che la Duchessa si sia sottoposto a un intervento chirurgico addominale.

Gli amici dicono che lo sport è diventato per lei una sorta di ossessione, specialmente quando le cose con Harry si sono complicate. In effetti, Lady Markle ha pensato di tornare su Instagram tanto che i suoi post varrebbero un milione. E lei prima di sposarsi aveva un blog dedicato al benessere, The Tig.