Meghan Markle, nuova carriera all’orizzonte: guadagni da capogiro

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un imminente divorzio dal Principe Harry, Meghan Markle starebbe pensando a una nuova (e redditizia) carriera nel mondo dei social. Ne è convinta la stampa britannica, che prevede cha la Duchessa di Sussex potrebbe presto tornare con un nuovo profilo Instagram da super influencer, che la porterebbe a guadagnare cifre astronomiche.

Meghan Markle pronta per la carriera da super influencer

La Duchessa di Sussex, come già ci ha abituati in passato, potrebbe riservarci un nuovo e inatteso cambio di rotta per la sua vita. Secondo la stampa britannica infatti Meghan Markle avrebbe un’altra carta da giocare: secondo il Times avrebbe già pronto un profilo Instagram nuovo di zecca per il suo debutto social.

In realtà si tratterebbe di un ritorno online, visto che Lady Markle, oltre alla carriera di attrice, prima di entrare a far parte della Famiglia Reale inglese gestiva un blog molto seguito, The Tif, chiuso nel 2017 dopo l’annuncio del suo fidanzamento con il Principe Harry. Senza dimenticare l’account Instagram istituzionale dei Sussex, sparito nel 2020 dopo la rottura con la Royal Family.

Stando a quanto riportato sul Times la Duchessa sarebbe pronta a iniziare quindi una nuova avventura sui social, sia per poter continuare a coltivare un legame diretto con i suoi fan – con i quali potrebbe comunicare “senza filtri” – ma soprattutto per risollevare il gradimento popolare dell’ex coppia reale, che dopo gli ultimi eventi, sembra essere vicino al tracollo.

Ma non solo: secondo Alison Bringé, analista della società di performance di Launchmetrics, Meghan Markle potrebbe diventare presto una super influencer, con ancora più potere di Chiara Ferragni: “Sarà l’influencer più pagata al mondo, ogni suo post potrebbe valere fino a 300.000 euro”, assicurano gli addetti ai lavori.

La nuova vita di Meghan Markle: Harry è sempre più lontano

I nuovi progetti di Meghan potrebbero influire sul rapporto con il Principe Harry, allontanandoli ancora di più. Già da tempo si vocifera di una profonda crisi tra i due, e pare che lui si sia già rivolto a un avvocato per mettere fine al loro matrimonio.

Voci non confermate ovviamente, ma che sembrano trovare un riscontro nelle ultime mosse del secondogenito di Re Carlo: nel giro degli ultimi mesi Harry è tornato più volte a Londra senza la moglie al seguito – che pare non abbia nessuna intenzione di rimettere piede in Inghilterra – e che abbia trovato una casa da 15 milioni di dollari.

La prospettiva di un divorzio però potrebbe nuocere a entrambi, perché a quel punto Re Carlo potrebbe decidere di sostituirsi a Harry e Meghan nella tutela di Archie e Lilibet, una possibilità che fa già tremare i Duchi di Sussex.

Dall’altro canto anche la scelta di vivere una vita (di nuovo) sotto i riflettori potrebbe non essere la soluzione migliore per mantenere in piedi il matrimonio: Harry, già allergico all’attenzione morbosa della stampa e dei media, potrebbe non fare i salti di gioia per la nuova carriera della moglie, che si troverebbe a dover condividere la propria vita con i suoi fan.