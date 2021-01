Addio a Mira Furlan, aveva 65 anni: chi era l’attrice di Lost

editato in: da

Addio a Mira Furlan, attrice di Lost scomparsa a soli 65 anni. Artista croata, emigrata negli Stati Uniti e con alle spalle una storia da film, era diventata famosa per il ruolo di Danielle Rousseau nella serie cult di J.J. Abrams. Si era fatta apprezzare dal pubblico anche per lo show Babylon 5 ed era stata scelta da Sergio Castellitto per recitare in Venuto al mondo.

L’annuncio della morte è arrivato tramite il profilo Twitter della Furlan. A ricordarla Michael Straczynski regista di Babylon 5 che ha lasciato intendere che l’attrice fosse malata da diverso tempo. “Mira era una donna buona e gentile – ha scritto -, una performer straordinariamente talentuosa e un’amica per tutti i membri del cast e della troupe di Babylon 5 e siamo tutti devastati da questa notizia”.

Classe 1955, Mira Furlan era nata a Zagabria, figlia di due professori universitari. Sin da piccola aveva iniziato a recitare, entrando nel cast di serie tv e film, recitando anche con Emir Kusturica nella pellicola Papà è in viaggio d’affari. Donna forte e indipendente, negli anni Ottanta era diventata un’attivista femminista. Nel 1991 con l’inizio della guerra nell’ex Jugoslavia, Mira e il marito Goran Gajić erano emigrati negli Stati Uniti dove avevano continuato a lavorare nel mondo del cinema. Goran aveva diretto la moglie in diversi episodi di Babylon 5 in cui aveva vestito i panni di Delenn.

In Italia, Mira aveva mostrato tutto il suo talento in Venuto al mondo, film del 2012 di Sergio Castellitto, tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini. Nella pellicola, ambientata durante la guerra nei Balcani, l’attrice aveva recitato accanto a Penelope Cruz ed Emile Hirsch. Il ruolo più famoso di Mira Furlan però rimane quello di Danielle Rousseau, scienziata francese arrivata sull’isola molti anni prima dello schianto dell’aero di Lost.

Il suo personaggio, entrato in scena nel 2004, era morto dopo quattro stagioni. A scegliere di uscire dalla serie tv era stata proprio la Furlan, stanca di vivere alle Hawaii, luogo in cui si svolgevano le riprese, per gran parte dell’anno. La sua bravura però le aveva consentito di rimanere nel cuore dei fan di Lost.