Avvocata mancata che non si è mai pentita della scelta fatta: il successo sul web l'ha travolta ma la sua carriera non è iniziata su TikTok

Chi ha detto che i fenomeni web devono restare reclusi nel piccolo schermo di uno smartphone. Ludovica Di Donato è l’esempio perfetto di un’attrice di talento che ha sfruttato i social come trampolino di lancio.

Un modo per raggiungere in maniera più immediata il pubblico, che in televisione o al cinema non ritrova però il prodotto ideato per TikTok ma in un diverso formato e contesto, bensì un personaggio. Classe 1986, orgogliosamente romana e dal grande talento.

Chi è Ludovica Di Donato

Ludovica Di Donato ha coronato il suo sogno, avendo sempre voluto riuscire a vivere recitando. La recitazione è oggi la sua quotidianità e la fama accumulata è andata oltre i confini dei social. Ha scelto di cimentarsi con TikTok in una fase molto delicata, quella connessa al Covid. Tutti avevamo bisogno di leggerezza e i professionisti dello spettacolo di un modo per esprimersi e, perché no, guadagnare.

In tanti si sono rivolto con maggiore attenzione a Instagram e TikTok, e nel suo caso ciò ha rappresentato la grande svolta. I suoi sketch sono diventati virali e col passare dei mesi, e ormai degli anni, si è ritrovata al centro di svariate collaborazioni fortunate. Basti pensare al lavoro portato avanti con Claudio e Fabrizio Colica su Instagram e YouTube, recitando in quelli che di fatto sono dei veri e propri corti comici.

Un vortice di opportunità lavorative dal 2021 a oggi, passando dal web alla televisione, fino al cinema e, ovviamente, le piattaforme streaming. Pensiamo al recente Pensati Sexy con Diana Del Bufalo, ad esempio, ma anche a Il Contagio e Suburra.

Intervistata nel 2021 da Elle, ha raccontato di come recitare sia sempre stato qualcosa che sentiva di saper fare: “Nessuno me lo ha insegnato e me lo ha fatto conoscere. Ero però convinta che sarei diventata un avvocato e non un’attrice”.

Ha infatti completato gli studi di Giurisprudenza, per poi sentire forte quel bisogno d’essere su un palco o dinanzi a una macchina da presa o, nel suo caso, inizialmente davanti alla fotocamera di un telefono.

Carriera

Giurisprudenza non si è rivelata essere la strada giusta per lei, nonostante sia arrivata davvero fino in fondo, conseguendo una laurea magistrale. In seguito ha però deciso di asseconda quella passione che le ardeva dentro. Si è così diplomata presso l’Accademia Internazionale d’Arte Drammatica, del Teatro Quirino Vittorio Gassman.

Da alcuni anni, come detto, collabora con il duo di fratelli Le Coliche, con i quali ha realizzato la web serie Il Condominio, per poi prendere parte a numerosi video. Ha inoltre girato alcuni videoclip per Dmax Italia, per poi trovare spazio al cinema con Il Contagio, per la regia di Daniele Coluccini, con Vinicio Marchioni e Anna Foglietta.

In televisione ha lavorato su Rete 4 e Rai 2, per poi calcare anche il palco teatrale. Ha recitato al Sistina di Roma e al Teatro Antico di Segesta, tra gli altri dirigendo più di 30 produzioni, con più di mille repliche. Tutto ciò dal 2021 a oggi? Per nulla.

La sua carriera attoriale ha avuto inizio molto prima, più di 10 anni fa. Oggi è anche insegnante di recitazione, il che la pone a confronto con un gran ventaglio d’umanità ma, al tempo stesso, con un contenitore di paure che accomuna chiunque in questa professione. Una su tutte è la paura del futuro. Qualcosa che forse lei è ormai riuscita a superare, dato il successo conclamato. La vetta è lontana ma non per questo irraggiungibile, per chi concilia talento, studio e innata comicità.