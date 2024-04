Fonte: IPA Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli è un’apprezzata attrice romana, nata il 24 dicembre 1985. Il suo percorso fino all’approdo su di un set cinematografico è stato alquanto insolito. Dopo aver praticato danza classica presso l’Accademia nazionale, si è cimentata nel mondo della moda, per poi entrare nella casa del Grande Fratello.

La carriera di Pastorelli

Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla grazie al suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Al GF ha raggiunto la semifinale, per poi riuscire a fare il suo esordio cinematografico in un progetto già divenuto cult: Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti.

Interessante il fatto che anche il regista era alla sua opera prima dietro la macchina da presa. In quest’occasione, al fianco di Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli ha messo in evidenza tutto il suo talento. Ha di fatto costretto i suoi detrattori a tacere. Si pensava a una semplice operazione pubblicitaria e invece per questo ruolo ha ottenuto un David di Donatello, e non solo.

Nel corso degli anni ha poi collezionato svariate pellicole, da Benedetta follia, di e con Carlo Verdone, a Non ci resta che il crimine, fino a Brave ragazze, Occhiali neri di Dario Argento e non solo.

Vita privata

Al Grande Fratello ha avuto inizio una relazione con il coinquilino Rudolf Mernone. Un rapporto proseguito anche all’esterno del programma. I due sono stati insieme un anno, annunciando poi la rottura. Da allora l’attrice ha tenuto sempre più alla propria privacy, dopo aver condiviso così tanto con il pubblico. Ad oggi non si hanno certezze, ma pare che Ilenia Pastorelli sia single, felicemente, donando tutto il suo amore alla sua gatta.

Ilenia Pastorelli a Belve

Molto interessante l’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve. Stando alle anticipazioni, infatti, l’attrice non si è affatto tirata indietro dinanzi alle domande della giornalista, spesso molto piccanti e provocatorie.

Si è parlato ad esempio del suo rapporto con le scene di nudo al cinema. Ilenia Pastorelli ha spiegato come di fatto si tratti di lavoro, dunque è sempre a suo agio “se arriva il bonifico”. La Fagnani le ha allora ricordato di quanto fastidio le aveva dato il trailer di un suo film caricato su Pornhub. Tutto perché si vedeva il suo fondoschiena nudo.

“Sì, perché li stai facendo un film. Stai lavorando, non è tipo Onlyfans”. Veder strumentalizzata quella breve scena di certo non è stato piacevole, ma oggi ne ride, e anzi scherza con la padrona di casa: “Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi. Facciamo vedere i piedi”.

Guardando al suo esordio, invece, le è stato chiesto se si fosse creato un certo clima malsano intorno a lei. Il fatto che venisse dal Grande Fratello, in seguito al quale ha ottenuto un David di Donatello, potrebbe aver fatto “rosicare” qualcuno. La Fagnani ha parlato proprio di “venticelli del rosicamento”, ed ecco la risposta dell’ex gieffina: “Paradossalmente non dalle altre candidate. Più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film”.

Lei è però ben abituata a lasciarsi alle spalle situazioni di certo più spiacevoli di questa. Chi ha successo, del resto, deve presto abituarsi alla gelosia altrui. Il riferimento però va alla sua infanzia nella periferia romana, che ha descritto come più infelice che felice. Lo dice però con il sorriso sul volto, perché quando riesci a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo, allora puoi dirti fortunata.