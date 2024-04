Fonte: IPA Francesca Fagnani ha intervistato a Belve Marcella Bella, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli

Puntata tutta al femminile quella di Belve di martedì 16 aprile. Francesca Fagnani ha scavato ancora una volta a fondo nelle vite dei personaggi famosi. Interviste con domande scomode e in alcuni casi pruriginose che non smettono di appassionare il pubblico. La bionda giornalista ha ospitato Marcella Bella, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli, che si sono raccontate ognuna con il proprio stile.

L’intervista di Marcella Bella a Belve

L’intervista di Marcella Bella a Belve è stata piuttosto animata. Non sono mancate frecciatine, retroscena e pure una gaffe di troppo. Quella relativa alla comunità LGBTQIA+ a cui la cantante si sente molto vicina. “Mi sento più un’icona gay anche se non mi piace come frase. Se mi è arrivato l’attestato a casa? Magari, ne sarei felice!”, ha dichiarato Marcella. Quando però la Fagnani le ha domandato il significato dell’acronimo LGBTQIA+ la Bella è scivolata sulla buccia di banana.

“Lesbiche, gay, poi ‘B’ di buoni?… Vabbè tutte le categorie di persone che si riconoscono diverse. Però lesbiche e gay li ho detti, travestiti poi? Non lo so…”. Non è tardata ad arrivare la replica ironica di Francesca Fagnani: “Si dice transessuali. Comunque non sa nemmeno le basi, guardi ha perso il titolo”. Una gaffe piuttosto commentata sui social network: “Che imbarazzo”, hanno scritto in molti.

Durante la chiacchierata non sono mancati momenti di tensione: Marcella Bella non ha particolarmente gradito le domande di Francesca Fagnani sul sesso e sulle questioni economiche. “Ma è fissata col sesso”, ha osservato la cantante e poi quando la conduttrice ha tirato fuori la storia dello yacht che le avrebbe regalato il marito e della casa acquistata ad Ibiza, la Bella è sbottata ancora: “Sembra una dell’erario, preferivo le domande sul sesso”.

Nel corso del lungo confronto non sono mancati aneddoti mai svelati fino ad oggi. Marcella Bella ha ammesso che “una volta a Lory Del Santo l’ho mandata a quel paese”. Marcella si trovava a teatro con suo marito – l’imprenditore Mario Marello – quando a un tratto è arrivata la showgirl, che inaspettatamente si è inginocchiata e ha parlato all’orecchio dell’uomo che non conosceva la Del Santo.

“Dopo mezz’ora si è rialzata e l’ha rifatto. Allora mi sono tolta una scarpa. Mio marito mi teneva e mi diceva di stare buona. – ha rammentato Marcella Bella – Gliela volevo dare in testa. Allora l’ho chiamata e le ho chiesto se conoscesse mio marito. Lei lo riguarda e mi ha detto di no. No? Allora girati e non voltarti più da questa parte”.

E poi una frecciatina ad Amadeus, che non l’ha mai scelta per i suoi Festival di Sanremo, dove Marcella Bella sogna di tornare da tempo: “Nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, quindi ho pensato che Ama non mi ama!”.

L’intervista di Simona Ventura a Belve

Simona Ventura si è presentata a Belve qualche giorno prima della paralisi facciale che l’ha bloccata e costretta a rinunciare alla conduzione del suo programma Citofonare Rai2, che conduce ogni domenica mattina con Paola Perego. Con Francesca Fagnani la Ventura ha parlato molto della sua vita privata e in particolare di un dramma che l’ha scossa quando era molto giovane: una gravidanza non desiderata che l’ha spinta ad un aborto.

“Non so se lo rifarei… ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato. Il padre del bambino non l’ha mai saputo”. Super Simo ha raccontato di aver preso quella decisione in totale autonomia. Il padre del bambino all’epoca “non l’ha mai saputo”. A Belve la Ventura ci ha poi tenuto a smentire il gossip sulla droga: un pettegolezzo che l’ha colpita in modo insistente e doloroso.

“Ero così naturale – ha detto la Ventura parlando del suo modo entusiasta di presentarsi alle telecamere – Se tu sei ‘up’ allora fai uso di droghe”. Quella voce, secondo la Ventura, era stata spinta ad arte nel mondo dello spettacolo: “Era girata da persone che volevano farla girare… Non la droga, la voce…”. Non sono bastate però quelle maldicenze a ostacolare il suo lavoro: “Non mi hanno danneggiato, perché tutti sapevano che non era vera”. Ha ammesso, però, che in più occasioni si è dovuta sottoporre al test del capello per smentire le voci.

Altro gossip infondato su Simona Ventura è quello relativo al presunto flirt con Adriano Galliani, all’epoca suo capo a Mediaset: “Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse “Sta con quella… Simona Ventura”, sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba… ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…”.

Simona ha ricordato che da quel momento l’atteggiamento nei suoi confronti a Cologno Monzese era molto cambiato: “Eh… vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavano, Simona c’è posto… a una certa più dicevo no, più era sì. Quindi alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.

Tra le tante cose Simona Ventura si è detta pentita dei vari ritocchini: “Oggi ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso. Abusai per ribellione. Essendo felice, non ne sento più il bisogno oggi. Di cosa mi pento? Il seno, ma a Giovanni (Terzi, suo futuro marito, ndr) piace”.

Piccola curiosità: per la sua intervista a Belve Simona Ventura ha deciso di omaggiare con il suo look Roberto Cavalli, lo stilista scomparso di recente.

“Ho voluto onorare la memoria di Roberto Cavalli, il re dell’animalier, con un total outfit creato per me dal mitico creative director della maison Fausto Puglisi. Belve si nasce ma lo si diventa anche“, ha commentato la conduttrice sui social network.

L’intervista di Ilenia Pastorelli a Belve

Spassosa e goliardica l’intervista di Ilenia Pastorelli a Belve, com’è del resto nello stile dell’attrice romana lanciata dal Grande Fratello, che ha dimostrato nuovamente di essere molto spontanea e simpatica, tanto da tenere testa a Francesca Fagnani (che non ha fatto nulla per nascondere il suo divertimento).

“Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?”, ha chiesto la Fagnani. “Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio”, ha risposto divertita la Pastorelli, che in merito alla vicenda del trailer di un film messo su Pornhub, per una scena che mostrava il suo fondoschiena in bella vista, ha affermato: “Lì stai facendo un film, stai lavorando, non è tipo Onlyfans“. Poi una provocazione alla Fagnani: “Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”.

Sul David di Donatello vinto subito dopo la partecipazione al reality show, grazie al film Lo chiamavano Jeeg Robot, Ilenia Pastorelli ha spiegato: “Se ho sentito il venticello del rosicamento? Paradossalmente non dalle altre candidate, più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film”.

Non sono mancati momenti di riflessione più profondi: Ilenia Pastorelli ha confidato di aver avuto alla Magliana, il quartiere romano dove è cresciuta senza un padre che è andato via di casa, “un’infanzia più infelice che felice” però “lo dico con il sorriso, perché quando si riesce a trasformare la m*** in cioccolata, sei fortunata”.

Ha inoltre chiarito di essere single da due anni e di non aver trovato ancora l’amore giusto, ma solo uomini che la distraevano dal suo lavoro. E nell’ultimo periodo, poi, ha dovuto fare i conti con il tumore della madre che, in qualche modo, l’ha avvicinata ad una sorta di spiritualità. “Non so se chiamarlo Dio ma quando ci pensavo ero lì sul divano a cercare qualcosa”, ha affermato.