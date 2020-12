Chi è Margaret Mazzantini, la moglie di Sergio Castellitto

editato in: da

Figlia di due grandi artisti, Margaret Mazzantini ha ereditato il loro talento e si è dedicata alla recitazione, prima ancora che alla scrittura. Sono suoi alcuni dei romanzi più amati degli ultimi anni, ma ha anche dato vita a splendide sceneggiature che, con la collaborazione di suo marito Sergio Castellitto, hanno segnato la storia del cinema italiano.

Classe 1961, Margaret Mazzantini è nata a Dublino, dove ha trascorso i primissimi anni della sua infanzia. Figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e della pittrice Anne Donnelly, in famiglia ha sempre respirato un’atmosfera particolare: lei e sua sorella – l’attrice Giselda Volodi – hanno ben presto iniziato ad apprezzare l’arte in tutte le sue forme. Trasferitasi a Tivoli quando aveva tre anni, sognava un posticino nel mondo dello spettacolo e per questo ha dedicato tutte le sue energie allo studio. Si è diplomata in recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, debuttando subito dopo sia in teatro che al cinema.

Mentre la sua carriera d’attrice sembrava ormai decollata, la Mazzantini si è riscoperta grandissima amante della lettura e della scrittura. Proprio come suo padre, ha deciso di seguire la via lunga e tortuosa che, nel 1994, l’ha portata a pubblicare il suo primo romanzo, Il catino di zinco. Ma solamente negli anni 2000 ha raggiunto la fama come scrittrice, con splendidi capolavori della letteratura italiana quali Non ti muovere (Premio Strega nel 2002) e Venuto al mondo (Premio Campiello 2009). Nello stesso periodo, Margaret si è dedicata alla sceneggiatura: da alcuni dei suoi scritti sono stati tratti film di successo – tutti girati da suo marito.

La Mazzantini è infatti da lungo tempo sentimentalmente legata a Sergio Castellitto, uno dei più celebri registi italiani degli ultimi decenni. I due si sono conosciuti al Teatro Stabile di Genova, mentre erano entrambi impegnati nella realizzazione dello spettacolo Tre sorelle di Cechov, e non si sono mai più separati. Convolati a nozze nel 1987, sono cresciuti insieme sia a livello personale che dal punto di vista professionale. E hanno messo su una splendida famiglia. La coppia ha infatti avuto ben quattro figli: il primogenito Pietro (1991), le due ragazze Maria e Anna (nate rispettivamente nel 1997 e nel 2000) e infine Cesare (2006).

Margaret e Sergio hanno vissuto una lunga storia d’amore, che nonostante gli anni trascorsi sembra essere più solida che mai. In un’intervista a Verissimo, il regista ha rivelato: “Lasciarsi è molto facile, stare insieme e superare le crisi è difficile. L’amore alla fine è una fortuna, è un mestiere che comincia la mattina alle otto e finisce la sera quando vai a letto”.