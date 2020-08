Chi sono Anna e Maria, le figlie di Sergio Castellitto

editato in: da

Sergio Castellitto è uno dei monumenti del cinema italiano: attore e regista di immenso talento, ha lavorato con attori come Penelope Cruz e Alessandro Borghi e ha regalato agli appassionati della settima arte film meravigliosi come Fortunata e Non ti Muovere.

Artista di successo, è legato da tanto tempo alla scrittrice Margaret Mazzantini. La coppia ha quattro figli: Pietro, che vestirà presto sullo schermo i panni dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, Maria, Anna e Cesare.

Cosa sappiamo delle figlie femmine del celebre cineasta romano, che ha compiuto 67 anni lo scorso 18 agosto? Maria, nata l’8 luglio 1997, ha studiato alla SOAS University di Londra. Di professione giornalista – ha scritto per il Corriere della Sera – è molto riservata. Ha infatti un account Instagram accessibile solamente ai follower confermati.

La secondogenita di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini ha anche un profilo personale di Facebook, dal quale non trapelano dettagli sulla sua vita personale. Una curiosità: il suo secondo nome è Contenta.

Sergio Castellitto e la Mazzantini, drammaturga ed ex attrice con all’attivo la partecipazione a undici film e a cinque serie tv, hanno fatto questa scelta originale per tutti i figli. Il motivo? Secondo il loro punto di vista “la contentezza è un bello stadio della vita”.

Cosa si può dire invece di Anna? La terza figlia della coppia di artisti, convolati a nozze nel 1987 e ancora oggi innamoratissimi, è nata nel 2001 (cinque anni dopo è arrivato Cesare). Anna Contenta Castellitto ha studiato alla St. Stephen’s School, prestigioso istituto internazionale della capitale, ed è attualmente iscritta all’Università di Bath. La terzogenita di Sergio Castellitto ha alle spalle due esperienze di lavoro importanti ed è impegnata nel mondo del volontariato.

A differenza della sorella maggiore, Anna Castellitto è molto attiva su Instagram. Sul suo profilo, seguito da oltre mille persone, pubblica numerosi post, scatti che la ritraggono sia in compagnia degli amici, sia con la famiglia. Basta scorrere le foto per accorgersi che tra lei e la madre, nata a Dublino nel 1961, c’è una somiglianza straordinaria.

Anna – che come si può evincere sempre da Instagram in passato ha calcato una passerella di moda – ha infatti ereditato dall’autrice di Non ti Muovere e altri best seller l’incarnato di porcellana e i lineamenti perfetti.