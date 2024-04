Fonte: IPA Marina Suma

Marina Suma è una ben nota attrice classe 1959, il cui viso è bene impresso nella mente di un’intera generazione grazie al film Sapore di mare. La sua carriera non ha però avuto inizio e fine con questa pellicola, anzi. Di seguito la ripercorriamo, scoprendo anche dettagli sulla sua vita privata.

Chi è Marina Suma

Padre siciliano e madre napoletana, ecco le origini riassunte in breve di Marina Suma, nata a Napoli il 4 novembre 1959. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda, per poi debuttare al cinema nel 1981. Il film in questione era Le occasioni di rosa, che l’ha portata a vincere il David di Donatello come migliore attrice esordiente e, nella stessa categoria, il nastro d’Argento.

Il grande pubblico si innamora di lei con Sapore di mare di Carlo Vanzina. Un cult quasi istantaneo, ancora oggi amatissimo. In quegli anni si è cimentata in svariate commedie, raccontando di fatto uno spaccato sociale dell’Italia d’allora.

Il suo sguardo però ben si sposa con i ruoli drammatici, che ha interpretato eccome. Basti pensare a Blues metropolitano, diretto da Salvatore Piscicelli, regista che di fatto l’ha scoperta. Il 2024 la vede partecipare a L’Isola dei Famosi, ma non di certo perché a caccia di una sorta di rivincita nei confronti del mondo dello spettacolo.

Guardando alla sua filmografia, infatti, si nota come il cinema non l’abbia mai dimenticata. Dopo Pater familias del 2003, si è dedicata alla televisione e al teatro, con Gente di mare, Donne assassine e lo spettacolo Pene d’amore perdute. Nel 2013 il ritorno sul grande schermo con Io è morto. Nel 2023 ha poi trovato spazio nel cast di Massimo Cappelli in Prima di andare via.

Vita privata

Non si vive però di solo lavoro. Dopo aver passato in rassegna la ricca carriera di Marina Suma, è tempo di concentrarsi sul suo privato. In passato ha avuto una relazione con il collega Angelo Cannavacciuolo, conosciuto proprio sul set di Sapore di mare.

Data l’alchimia evidenziata dal film con Jerry Calà, circolarono al tempo voci di una relazione segreta proprio l’attore e showman. Il tutto è stato però fortemente smentito. Per quanto sotto i riflettori, Marina Suma è stata molto brava a tutelare la propria sfera personale. Per quanto riguarda le sue relazioni, infatti, sappiamo che è stata legata per vent’anni a un uomo di nome Claudio.

Non ci sono altre informazioni sul suo conto, ma sappiamo che i due non si sono mai sposati. Lei lo ha considerato però sempre come suo marito. È necessario purtroppo parlare al passato, dal momento che nel 2021 il suo grande amore è deceduto in seguito a una malattia.

“Durante il periodo della malattia, abbiamo sempre mantenuto una comunicazione aperta. Ho tentato di trattarlo con normalità, continuando a fare le cose che facevamo insieme. Anche se lui non stava bene e non sempre aveva voglia di scherzare. Ho scoperto una forte interiore e un coraggio che non sapevo di avere”.