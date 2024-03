Fonte: IPA Johnny Depp

Ancora accuse contro Johnny Depp ma stavolta non si parla di tribunale. Al centro della vicenda c’è l’attrice Lola Glaudini che, impegnata in un podcast dal titolo Powerful Truth Angels, si è lasciata andare al racconto di un episodio avvenuto sul set di Blow.

Sono trascorsi 23 anni dall’uscita della pellicola ma l’amarezza del momento pare ancora molto viva nella mente della donna. Ha spiegato d’aver avuto un alterco con Johnny Depp, protagonista del film di Ted Demme. Parole che hanno generato un certo clamore, seppur a scoppio ritardato. La puntata del podcast è infatti andata in onda a inizio 2024. I filmati sono però divenuti virali di recente, rilanciando il tutto e costringendo l’ufficio stampa del divo a rispondere.

Lite con Johnny Depp

Il regista Ted Demme avrebbe detto al tempo all’attrice Lola Glaudini di ridere in maniera rumorosa dopo un monologo di Depp. Una scelta di scena, dunque, che però l’attore non avrebbe affatto gradito. Lei ha dunque raccontato di come la star si fosse avvicinato a lei, puntandole il dito in faccia: “Chi pensi di essere? Stai zitta. Sto cercando di recitare le mie battute e tu mi stai deconcentrando. Idiota. Adesso non è così divertente? Adesso puoi stare zitta? Resta così, zitta”.

Lei è scesa nei dettagli nel suo racconto, spiegando quello che era il suo stato d’animo in quel frangente. Veniva da alcune produzioni indipendenti e per la prima volta si ritrovava in un grande progetto. A ciò si aggiungeva il fatto di star lavorando con un attore che idolatrava. Si è dunque dovuta sforzare per non scoppiare a piangere.

Le scuse dell’attore

Lola Glaudini ha spiegato d’essersi ritrovata sola a giustificare il proprio comportamento, che però era autorizzato dal regista, di fatto. Demme però non disse nulla e così quella risata divenne una sorta di sua iniziativa.

In seguito a questo episodio, Johnny Depp l’avrebbe poi chiamata nella sua roulotte, così da rivolgerle quelle che lei oggi definisce “scuse non scuse”. Spiegò d’essere teso durante le riprese. Ero intrappolato nel mio personaggio. Stavo facendo l’accento di Boston ed ero confuso. Volevo solo assicurarmi che fossimo a posto”.

Tutto ciò non ha però aiutato la situazione sul set, ha raccontato lei, dal momento che nessuno voleva parlare con l’idiota che aveva riso in faccia a Johnny Depp. Se fosse tutto andato come raccontato, rientrerebbe nel novero degli episodi spiacevoli, ma pare eccessivo parlare di molestie, come in realtà si sta facendo.

In merito si è espresso un portavoce di Johnny Depp, che a The Hollywood Reporter non ha negato che sia accaduto qualcosa, specificando però: “Johnny dà sempre la priorità ai buoni rapporti di lavoro con il cast e la troupe. Questo racconto è molto diverso dal racconto degli altri membri sul set in quel momento”.

Anche il tecnico del suono Samuel Sarkar ha detto la sua: “Ascoltavo l’audio di Johnny, così da verificare eventuali interferenze. Sia durante le prove che durante la ripresa. Non ho mai sentito niente del genere”.

Chi è Lola Glaudini

Nata il 24 novembre 1971, Lola Glaudini è un’attrice italiamericana, impegnata tra televisione e cinema. Una figlia d’arte, considerando come suo padre sia il drammaturgo Robert Glaudini. Sua madre è invece una scrittrice e professoressa universitaria, Nina Diane Rosen.

Ha recitato in numerose serie TV, come la celebre Criminal Minds, per poi trovare un po’ di spazio ne I Soprano e non solo. Tante singole puntate, per poi apparire in 5 di The Expanse e 10 d Ray Donovan. Prima di Blow ha recitato al cinema in Groove, per poi apparire in Imbattibile e Quel momento imbarazzante. La sua ultima pellicola risale al 2020, She’s in Portland. Vive a New York con il marito Stuart England, disegnatore di gioielli, con il quale ha avuto due figli.