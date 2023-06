Lola Ponce, chi è suo marito Aaron Diaz

Fonte: IPA Il marito di Lola Ponce è Aaron Diaz

Lola Ponce è felice con Aaron Diaz. La bella ‘Esmeralda’ del musical di successo Notre-Dame de Paris ha trovato la serenità accanto al marito, al quale ha giurato amore eterno nel 2015, con una cerimonia top secret. La coppia ha due figlie, Erin e Regina, che hanno rispettivamente nove e otto anni. Una bella famiglia dove amore, sostegno e passione non mancano mai. In una vecchia intervista la Ponce ha confessato di fare molto sesso con Aaron: tra i due c’è una grande intesa fisica e mentale.

Aaron Diaz, chi è il marito di Lola Ponce: carriera e vita privata

Aaron Diaz è un attore, modello e cantante nato il 7 marzo 1982 a Puerto Vallarta, in Messico. Il padre, Gilberto Diaz, è messicano, mentre la madre, Regina Spencer, è americana. L’identità biculturale ha portato Aaron a lavorare subito e facilmente sia in produzioni di lingua spagnola che in quelle di lingua inglese. Diaz ha una sorella di nome Natalia.

Aaron Diaz ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra il Messico e gli Stati Uniti. Ha frequentato il Palo Alto High School in California anche se al termine degli studi ha preferito rientrare a Città del Messico per intraprendere la carriera di attore. Qui ha studiato recitazione presso il Televisa Artistic Education Center (CEA).

Il marito di Lola Ponce ha iniziato subito a darsi da fare con le telenovelas: è partito con un piccolo ruolo per poi affermarsi come protagonista. Proprio sul set di una di queste produzioni Aaron ha conosciuto l’attuale moglie: Lola e Diaz si sono incontrati sul set della soap opera messicana El Talisman, dove interpretavano due fratelli.

L’incontro risale al 2012 ed è stato un colpo di fulmine per entrambi, tanto che un anno dopo è nata la prima figlia Erin mentre la secondogenita è arrivata nel 2014. Le nozze tra Aaron Diaz e Lola sono state celebrate nel 2015. Per Diaz non è stata la prima volta: dal 2009 al 2011 è stato sposato con l’attrice messicana Kate del Castillo, più grande di dieci anni.

Aaron Diaz è un grande appassionato di sport, libri e serie tv (tra le sue preferite Breaking Bad e House of Cards). È inoltre un amante del mare e il suo colore preferito è il bianco. “Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi”, è il suo motto.

La storia d’amore tra Lola Ponce e il marito Aaron Diaz

La storia d’amore tra Lola Ponce e Aaron Diaz è nata nel 2012, durante le riprese della telenovela Talisman, in cui interpretavano i fratelli Nregrete. Un colpo di fulmine per entrambi anche se all’inizio della loro relazione l’attore ha smentito tutto perché da pochi mesi aveva divorziato dalla collega Kate del Castillo.

A febbraio 2012 Lola e Aaron hanno ufficializzato la loro liaison e ad agosto hanno annunciato che erano in attesa della loro primogenita, Erin. La bambina è nata il 27 febbraio 2013 a Rosario, in Argentina, città natale della Ponce. L’anno successivo, il 16 agosto 2014, è venuta al mondo la secondogenita Regina.

Il matrimonio tra Lola Ponce e Aaron Diaz è avvenuto nel 2015, in gran segreto, con una doppia cerimonia. Alla rivista Chi la vincitrice di Sanremo 2008 ha rivelato di aver detto sì al collega a Miami, dove la coppia vive a da tempo e dove qui è nata la secondogenita Regina. Un’altra cerimonia è stata invece celebrata in Marocco.

“Aaron mi ha portata in una villa da sogno, un edificio art decò spettacolare. Era nostra. Poco tempo dopo, la casa era vuota, c’era solo un tavolo da ping pong, andiamo lì, anche con le bimbe, e scopro che ci aspettava una nostra amica notaio…E lui mi dice ‘Da oggi sei la mia donna’. E io ‘Ma sono già la tua donna’. E lui: ‘Ma da oggi sei la mia sposa’. Io ero in t-shirt con le bambine che correvano intorno, e ci siamo sposati in cucina, firmando le carte sul tavolo da ping pong”.

Successivamente la coppia è volata a Marrakech, per un matrimonio intimo, senza amici o parenti. Per l’occasione Lola ha sfoggiato due abiti nuziali firmati Antonio Riva. Il primo era un tradizionale abito bianco, aderente nella parte superiore con gonna a pieghe a forma di rosa; il secondo invece era dal taglio impero. Lo sposo ha optato per un completo chiaro in lino di Ermanno Scervino. I due attori non escludono in futuro di avere un terzo figlio.