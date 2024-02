Chi è Ilaria Mongiovì

Fonte: IPA Ilaria Mongiovì

Ilaria Mongiovì: talento incredibile, presenza scenica importante e tanta determinazione. Una carriera segnata per la giovane che ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambina, partecipando a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Successivamente ha lavorato molto in teatro, nei musical, per poi tornare di nuovo in televisione dove ha vinto il torneo dei campioni di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

La carriera di Ilaria Mongiovì

Classe 1993, siciliana, Ilaria Mongiovì e un’attrice e cantante. È nata a Casteltermini, in provincia di Agrigento ed è iniziata ad appassionarsi da piccola alla musica, alla danza e alla recitazione. A 5 anni ha sostenuto, invano, le audizioni per il Coro dell’Antoniano. A 15 anni ha partecipato invece con successo al talent show per ragazzi Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai1. Successivamente ha preso parte al Supernova Show, un evento di beneficenza trasmesso in televisione su un’emittente siciliana in cui i giovani talenti hanno l’opportunità di farsi conoscere.

Dopo queste prime esperienze sul piccolo schermo, Ilaria Mongiovì si è unita al gruppo teatrale La compagnia del Nove, affermandosi così come attrice teatrale. Ha recitato in diversi spettacoli tra cui Questa sera si recita e Un viaggio nel Moulin Rouge. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2022, quando Ilaria Mongiovì ha ottenuto il prestigioso ruolo di Esmeralda nel famoso musical di Riccardo Cocciante Notre-Dame de Paris. Ha raccolto il testimone dell’artista argentina Lola Ponce. “Un personaggio che porterò sempre nel cuore, un percorso grazie al quale ho imparato tantissime cose. Una grande famiglia, i miei colleghi sono diventati zii per me con i loro preziosi consigli”, ha detto Ilaria in un’intervista con Monica Setta per Generazione Z.

Nel 2023 Ilaria Mongiovì è tornata in televisione, come concorrente di Tale e Quale Show dove ha lasciato il segno con le sue incredibili performance che le hanno permesso di vincere anche il torneo dei super campioni. “La mia esibizione preferita è stata quella di Liza Minelli, uno dei miei miti che ho avuto modo di vedere anche dal vivo a Ti lascio una canzone“, ha ammesso. Tra i suoi sogni nel cassetto il Festival di Sanremo che la Mongiovì ha definito “il sogno di tutti gli artisti, spero di realizzarlo presto”.

La vita privata di Ilaria Mongiovì: chi è il fidanzato

Poco e nulla si sa della vita privata di Ilaria Mongiovì: secondo le indiscrezioni la cantante e attrice ha da svariati anni un fidanzato il cui nome è rigorosamente top secret. Scarsa la presenza della concorrente di Tale e Quale Show su Instagram o altre piattaforme simili: “Non sono molto social, credo che non sia una mia attitudine. Non è la mia vocazione, non ho questo tipo di talento perché anche quello è un talento. Sono più riservata”, ha detto sempre a Generazione Z.

Ilaria preferisce usare i suoi canali sul web per raccontare principalmente le sue esperienze professionali e infatti non è difficile trovare sul suo profilo foto di shooting fotografici. La Mongiovì è una grande appassionata di arte e viaggi e pratica regolarmente sport.