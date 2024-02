Fonte: Getty Images Sylvie Vartan e Tony Scotti

La Reginetta dello yéyé, l’iconica chanteuse degli anni ’70: Sylvie Vartan ha conquistato l’Italia dell’epoca. Nel 2024 è prossima a compiere 80 anni, esattamente il 15 agosto, e dopo una lunga carriera ha scelto il salotto di Mara Venier con Domenica In per annunciare l’addio alle scene. Nel suo passato, però, sono tanti gli amori, come la storia travagliata con Johnny Hallyday e, infine, le nozze con Tony Scotti, che si è definito “quello arrivato dopo Johnny”.

La storia d’amore travagliata tra Sylvie Vartan e Johnny Hallyday

La storia d’amore tra Sylvie Vartan e Johnny Hallyday fu una delle più travagliate in Francia. Hallyday, stella del rock, fu presentato alla Vartan proprio dal fratello di lei: il primissimo incontro, avvenuto al teatro Olympia di Parigi nel 1961, diede vita a un legame molto chiacchierato. Indubbio il colpo di fulmine, così come la complicità, e del resto collaborarono insieme ben presto. Dal momento in cui erano tra le star più amate e seguite, per la Francia la loro unione fu una “benedizione” per la stampa, che gli diede notorietà internazionale.

Fonte: Getty Images

Il loro matrimonio, celebrato il 12 aprile 1965, divenne un caso: non una celebrazione intima, ma un vero e proprio evento, il più fotografato dell’anno. Poi, la nascita del figlio David nel 14 agosto 1966, e l’inevitabile separazione, con le voci sulla crisi che iniziarono nel 1967. Quando Sylvie chiese il divorzio, per Johnny arrivò un momento buio, in cui tentò anche il suicidio. Nel 1980, alla fine, Sylvie prese di nuovo la decisione di porre fine al matrimonio, dopo i tradimenti di lui con una delle coriste, e il brutto incidente d’auto nel 1968, dove rischiò di rimanere sfigurata per sempre. Così terminò una storia d’amore sotto le luci dei riflettori. Johnny Hallyday è spirato il 5 dicembre 2017, e in suo onore, la Vartan ha scritto: “Ho perduto l’amore della mia giovinezza e niente potrà mai rimpiazzarlo”. Anche dopo la fine del matrimonio, negli anni si sono frequentati insieme all’attuale marito, Tony Scotti.

Le nozze con Tony Scotti

“Io sono quello arrivato dopo Johnny”. Con queste parole, Tony Scotti si è confidato in una lunga intervista a Paris Match sul grande amore che lo lega tutt’oggi a Sylvie Vartan. Ed è stato sempre lui a raccontare la decisione della Vartan di abbandonare le scene, una “decisione maturata nei mesi. Ad agosto compirà 80 anni, quindi eseguirà, per l’ultima volta, le sue canzoni più famose per ringraziare questo pubblico che la segue da sessant’anni. Dopo i concerti di novembre a Parigi non c’è più nulla in programma. Ma non scomparirà”.

La cantante vive tra Parigi e Los Angeles insieme al marito Tony Scotti, produttore americano, con cui è sposata da 40 anni. “Quando ci penso non riesco a crederci”. E se c’è una ricetta del loro lungo e felice matrimonio, la risposta l’ha data proprio la Vartan stessa. “Siamo una persona sola, teniamo l’uno all’altro. Credo che abbiamo soprattutto la stessa visione delle cose, la pensiamo alla stessa maniera. Direi che mi ha riconciliato con l’amore”. Con lui ha adottato una bambina bulgara, la seconda figlia, che si chiama Darina.