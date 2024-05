Chi è Johnny Wactor, l’attore di General Hospital ucciso con un colpo di pistola

Nonostante i tentativi per rianimarlo, Johnny Wactor è stato dichiarato morto in ospedale, colpito da una pistola mentre cercavano di rapinarlo

Johnny Wactor, noto per il suo ruolo di Brando Corbin nella serie televisiva General Hospital, è stato tragicamente ucciso a 37 anni durante un presunto tentativo di furto di una marmitta catalitica dalla sua auto nel centro di Los Angeles. L’incidente è avvenuto nella zona di Pico Boulevard e Hope Street, dove gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sono intervenuti intorno alle 3.25 di sabato scorso.

La dinamica dei fatti

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino di sabato scorso. Secondo le dichiarazioni della polizia, Wactor è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco dopo aver affrontato tre uomini che stavano presumibilmente tentando di rubare la marmitta dal suo veicolo. Gli agenti hanno trovato l’attore ferito sulla scena e lo hanno trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

La notizia del suo decesso è stata inizialmente confermata dalla madre dell’attore, Scarlett, al sito di gossip Tmz. Scarlett ha raccontato che Johnny era in compagnia di un collega quando hanno sorpreso i ladri. Nonostante non abbia cercato di lottare, Wactor è stato comunque colpito dai malviventi, che sono poi fuggiti a bordo di un’auto e attualmente rimangono in libertà. Le indagini sono in corso.

Chi era Johnny Wactor

Nato il 31 agosto 1986 a Charleston, nel South Carolina, Johnny Wactor ha debuttato in televisione nel 2007 nella serie “Army Wives – Conflitti di cuore”. Ha recitato in diversi ruoli fino al 2009 e nel 2013 ha interpretato Johnny nel dramma soprannaturale “Siberia”. La sua carriera è proseguita con apparizioni in serie popolari come “Criminal Minds”, “Hollywood Girl”, “Ncis”, “Station 19”, “The Passenger” e “Westworld – Dove tutto è concesso”.

Il successo in General Hospital

Molti fan ricordano Johnny Wactor per il suo ruolo di Brando Corbin in General Hospital, dove ha recitato dal 2020 fino alla cancellazione del suo personaggio nel 2022, apparendo in un totale di 164 episodi. Nel 2023, Wactor è apparso nella serie “Barbee Rehab” e aveva appena terminato le riprese di “Dead Talk Tales: Volume I”.

Ricordi e tributi

L’agente di Wactor, Sarabeth Schedeen, ha rilasciato una toccante dichiarazione in cui ha ricordato l’attore come un individuo straordinario sia sul piano professionale che personale. “Johnny Wactor era un attore e un amico straordinario. Oggi la luce di questo mondo si è spenta. Tra i suoi molti doni invidiabili c’erano la generosità, la dedizione, la disciplina, l’empatia e una perseveranza fuori dal comune. Inoltre, era un atleta. Si spingeva al massimo fisicamente, così come faceva a livello personale e professionale. Nei molti anni trascorsi insieme, ha affrontato gli alti e bassi della vita con ottimismo e grazia. Johnny ha rappresentato la grandezza morale in tutti i settori. È una perdita profonda per tutti coloro che hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto”.

Anche la produzione di General Hospital ha ricordato Johnny Wactor: “L’intera famiglia di General Hospital è devastata nell’apprendere della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era veramente unico nel suo genere e un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile.”

Johnny non è il primo ad aver recitato in General Hospital ed essere deceduto, si ricordano infatti anche Billy Miller, Lindsey Erin Pearlman, Christopher Pennock, e Tyler Christopher.