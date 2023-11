Tyler Christopher, il celebre attore delle soap "General Hospital" e "Days of Our Lives" è morto a 50 anni per arresto cardiaco

Fonte: Getty Images Addio a Tyler Christopher

Era conosciuto per il suo ruolo in General Hospital. Aveva sposato in prime nozze l’attrice Eva Longoria. E la sua vita è stata segnata da profonde difficoltà, come lo spettro della dipendenza. L’attore Tyler Christopher è morto a 50 anni: l’annuncio è stato confermato anche dal produttore Chi Muoi Lo. “Questa notizia è incredibilmente scioccante e sono devastato dalla sua perdita”.

Addio a Tyler Christopher, le cause della morte

A Page Six, il produttore ha rilasciato una dichiarazione per ricordare l’attore: “Era un attore molto dotato e, cosa più importante, un amico straordinario. Il mio pensiero va ai suoi amici e alla sua famiglia che lo amavano così tanto”. Tyler Christopher è scomparso il 31 ottobre 2023, a seguito di un arresto cardiaco nel suo appartamento a San Diego, come ha rivelato Maurice Benard, co-protagonista e amico dell’attore in General Hospital.

Attraverso il post, ha omaggiato l’amico ricordando la sua personalità, così come il suo talento, spendendo parole meravigliose e dolorose. “Era un attore davvero incredibile, illuminava lo schermo in ogni scena e si divertiva a portare gioia ai suoi fan. Era un’anima dolce, un amico meraviglioso per tutti coloro che lo conoscevano”. Negli ultimi anni si era impegnato per sostenere il tema della salute mentale e dell’abuso di sostanze, come Matthew Perry, l’attore di Friends scomparso il 28 ottobre 2023.

Gli inizi della carriera e le difficoltà a causa della dipendenza

Tyler Christopher ha iniziato la sua carriera da attore in General Hospital: Twist of Fate vestendo i panni di Nikolas Cassadine, ruolo che ha interpretato fino al 2016. In seguito, ha preso parte anche alla popolare soap Days of Our Lives, nei panni di Stefan DiMera dal 2018 al 2019. Un attore talentuoso, che è stato candidato ben cinque volte ai Daytime Emmy Awards.

Padre di due figli, Greysun James Christopher e Boheme Christopher, avuti dall’ex moglie Brienne Pedigo, con cui ha divorziato nel 2021. Dal 2002 al 2004 è stato sposato con l’attrice Eva Longoria. Durante la sua vita, ha dovuto lottare contro le dipendenze. L’abuso di sostanze e di alcool è stato tra i motivi per cui lo hanno licenziato dalla soap opera General Hospital.

Nel 2022, ha rivelato: “Mi ha distrutto, davo per scontata l’unica cosa che amo di più. Nessuno me l’ha portata via”, ha confessato, riconoscendo i suoi errori. “Chi posso incolpare per questo? Quando mi guardavo allo specchio, c’era solo una persona contro cui puntare il dito”. Ha dovuto affrontare anche diversi arresti per stato di ubriachezza in pubblico. A maggio, è stato preso in custodia con l’accusa di essere svenuto per ubriachezza in un aeroporto della Carolina del Sud.

Nel 2019, la sorella Susan Asmo Baker ha ottenuto la sua tutela legale: Christopher, caduto nel bagno di casa, ha avuto un’emorragia cerebrale, fratturandosi il cranio. La tutela è stata sciolta nel 2021, ma è stata al centro di una controversia legale, in quanto l’attore ha accusato la sorella di aver sperperato il suo denaro per ripagare dei debiti. “Non lo avrei mai pensato nemmeno in un milione di anni. Un membro della mia famiglia si è approfittato di me“.