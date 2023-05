“Isola dei Famosi”, Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni ai ferri corti: la fame scatena la lite

La fame può giocare brutti scherzi all’Isola dei Famosi, e lo sanno molto bene anche i naufraghi di questa edizione. L’ultimo scontro sul razionamento del cibo ha visto contrapposti Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima, sentitasi provocata dal compagno di viaggio, è andata su tutte le furie accusandolo di cercare la lite a favore di telecamera e, senza mezze misure, dandogli del “pietoso”. La convivenza tra i due sull’Isola di Sant’Elena si fa sempre più complicata.

“Isola dei Famosi”, Christopher e Nathaly: la lite a causa del cibo

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non sembra davvero trovare pace. A distanza di un mese dall’inizio, ne è già passata di acqua sotto i ponti e sono numerosissimi i colpi di scena che hanno lasciato con il fiato sospeso. Alcuni ritiri, dall’infortunio di Claudia Motta all’abbandono da parte di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, e tantissimi litigi. Il pubblico non si è di certo annoiato in queste prime settimane, nemmeno di fronte ad un durissimo scontro tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo.

Confinati sull’Isola di Sant’Elena, l’isola parallela a quella principale dove è costretto a vivere chi viene eliminato dal gioco, i due coinquilini hanno avuto un litigio di fuoco. Il motivo, piuttosto ricorrente nel reality honduregno, è la grande fame che dilania i naufraghi e il razionamento del poco cibo a disposizione. In particolare, ad accendere la scintilla è stata una frase del modello brasiliano, che ha accusato l’attrice di aver aperto una scatoletta di cibo mentre dormiva.

“Mi hai promesso che non mangiavi, che mangiavi domenica, e hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai un’altra?”, la domanda alla compagna di viaggio. La quale, stizzita dalla provocazione, gli getta sulla sabbia tutte le scatolette messe da parte: “Guarda, te le regalo”.

Lo sfogo dell’attrice: “Non fare la scenetta, sei pietoso”

Lo scontro però è solo all’inizio perché, a seguire, Nathaly Caldonazzo accusa Christopher Leoni di voler creare appositamente un litigio a favore di telecamera: “Adesso tu fai la scenetta“. Il modello però assicura che non è sua intenzione, e mette l’attrice di fronte alla (presunta) realtà dei fatti: “Zero scenetta. Questa doveva essere divisa fino a lunedì, e nella notte, mentre dormivo, ne hai aperta una e hai mangiato“. Alle telecamere dello show, poi, spiega come a suo dire ci si debba comportare con i pochi viveri a disposizione: “Io voglio razionare il cibo, il mio ragionamento è quello. Meno male che abbiamo anche il cocco”.

Ma la Caldonazzo non sente ragioni e sbotta contro di lui: “Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo. Già stamattina ti sei preso la tua scatola, quindi già non sei un uomo. Dopodiché zitto, non fare la scenetta davanti alla telecamera, non la fare. Sei pietoso“.

Anche l’attrice affida alle telecamere dello show il suo amaro sfogo, criticando nuovamente Leoni: “Perché tu hai bisogno di fare tutta sta sceneggiata, mortificandomi? Quando io fino ad oggi ti ho sempre difeso? È durato solamente due giorni l’idillio, ma io continuo la mia Sant’Elena sola, come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un vile così”.