“Isola”, Claudia Motta ritirata per infortunio: lo sfogo del fidanzato Simone Rugiati

L’avventura di Claudia Motta all’Isola dei Famosi non è durata molto. La modella ha infatti dovuto abbandonare l’Honduras per un serio infortunio che ha reso impossibile la sua permanenza all’interno del gioco e che l’ha quindi costretta all’abbandono. Ad annunciare la notizia è stata proprio Ilary Blasi nel corso della puntata del 2 maggio, dopo la quale è arrivato uno sfogo fiume da parte del fidanzato dell’ormai ex naufraga – Simone Rugiati – che ha rivelato alcuni particolari sconosciuti dell’incidente occorso alla sua compagna.

Isola, la verità di Simone Rugiati su Claudia Motta

Per lei c’è stato davvero poco da fare. L’infortunio subito durante i giorni che ha trascorso all’Isola dei Famosi non le hanno consentito di continuare e così, Claudia Motta, ha abbandonato il gioco. Una verità, quella raccontata in puntata da Ilary Blasi, che è stata approfondita dal fidanzato Simone Rugiati, chef e volto noto della tv, che è intervenuto sull’Instagram del programma per spiegare cosa sia successo veramente.

Nel suo commento, si legge: “Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo veramente. Sapesse il dolore, collare, di quanto sia vero un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la ‘piccolina’, ma l’unica grande. Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”.

Parole durissime che sono quindi rivolte a coloro che non hanno creduto in lei e nel suo potenziale, visti i pochissimi giorni trascorsi sull’Isola. Purtroppo, non ha avuto la possibilità di farsi conoscere, ma il suo infortunio – proprio come riporta il suo fidanzato – è stato causato dall’impegno che metteva nel gioco e per il gruppo.

Le parole di Claudia Motta dopo il ritiro

A tornare dal suo pubblico è stata anche lei, Claudia Motta, che dopo aver lasciato i suoi compagni naufraghi ha voluto spiegare in prima persona quali siano state le ragioni che hanno portato al suo ritiro così repentino: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”.

E ha continuato: “Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia poterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”.

L’edizione 2023 di Isola dei Famosi inizia così all’insegna degli infortuni. Oltre a Claudia Motta, che ha dovuto abbandonare per trauma cranico, anche Marco Predolin – che comunque aveva già lasciato Playa Tosta – ha lasciato il gioco a causa di un malore. È stato comunque immediatamente soccorso dai medici che l’hanno sottoposto a tutti i controlli del caso. Il 2 maggio, l’annuncio del ritiro definitivo dalla competizione.