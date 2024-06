Fonte: IPA Vladimir Luxuria

L’edizione 2024 di Isola dei Famosi è giunta al termine. Ed è quindi arrivato il momento di trarre le giuste conclusioni, dato che poco o niente è andato secondo le aspettative. Non è bastato l’impegno di Vladimir Luxuria, degli opinionisti e del cast storico che è arrivato alla finale: sono state troppe le cose che non hanno funzionato, a cominciare dal palinsesto troppo incerto che ha smantellato diversi punti di riferimento, come quello della diretta del lunedì. Ma cosa non è andato in questa breve stagione di reality? Abbiamo raccolto per voi 5 possibili cause del flop dell’edizione che si è conclusa con la vittoria di Aras Senol.

La conduzione

L’idea dei vertici aziendali era quella di proporre una novità ma con un volto conosciuto e amato dal pubblico di Isola dei Famosi. E così, la scelta è ricaduta su Vladimir Luxuria, già opinionista e vincitrice di una delle prime edizioni del programma. Viene così archiviato il lungo capitolo dedicato a Ilary Blasi, che in un certo modo era riuscita ad adeguare la conduzione alla sua maniera di presentare, per voltare completamente pagina con qualcosa che fosse nuovo e lontano dal passato.

Che la guida di Isola dei Famosi non assomigli a nessuna delle conduzioni tv presenti e passate è ormai cosa nota: quindi, perché rischiare con un outsider? Nonostante la profonda conoscenza dello show, delle sue dinamiche e di tutto quello che gravita intorno alla Palapa, Vladimir Luxuria non è mai riuscita a essere incisiva, nemmeno quando aveva deciso di non mostrare le immagini che aveva portato alla squalifica di Francesco Benigno. Una bella occasione sprecata nella quale ha però messo tutta se stessa: la prossima volta andrà certamente meglio.

Il cast

La formula Grande Fratello qui non funziona. Isola dei Famosi è per i Vip. Per vederli in panni inediti, per osservarli mentre si impegnano a procacciarsi il cibo e inseriti in una dimensione certamente diversa da quella in cui siamo abituati a vederli. I perfetti sconosciuti non piacciono e hanno difficoltà a creare dinamiche perché quel mondo non lo conoscono. Nessuno di loro è arrivato in fondo, se facciamo eccezione per Artur Dainese già avvezzo ai reality dopo l’esperienza in Supervivientes, mentre il vincitore è una delle star della soap Terra Amara, diventata un cult.

Deboli anche i famosi di questa stagione, troppo presi dai drammi personali per pensare solo all’Isola. Peccato per il ritiro di Joe Bastianich, che ha lasciato il gioco per un problema fisico, e per le tante eliminazioni premature che hanno inchiodato il racconto arrivato alla finale con grande fatica.

Gli opinionisti

Troppo diversi e con poco feeling: Sonia Bruganelli e Dario Maltese non hanno mai trovato la loro dimensione, pur essendo entrambi delle personalità validissime ma che insieme non funzionano. Con il mezzobusto del Tg5 si pensava di replicare il successo di Cesara Buonamici, che ha comunque operato da sola, mentre con Bruganelli si pensava di proporre un nome esperto di tv e di reality, ma il successo del Grande Fratello non è stato replicato.

Un vero peccato, perché su entrambi si riponevano grandi aspettative, ma mai – in tutto il corso di quest’edizione – hanno fatto la differenza. Nemmeno quando hanno battibeccato lasciando emergere l’evidente poca sintonia che c’era tra loro. Presi uno per volta, com’è accaduto per Alfonso Signorini, avrebbero certamente brillato di più.

Il palinsesto

Cambi continui, cancellazioni, una finale che è andata in onda in una collocazione anomala rispetto alle tradizioni che da sempre hanno caratterizzato Isola dei Famosi. Il mercoledì è arrivato in corsa e proprio nelle ultime settimane per lasciare spazio a Io Canto Family con la conduzione di Michelle Hunziker. Tanti tentativi per risollevare gli ascolti che non sono stati mai soddisfacenti e ben al di sotto della media delle altre stagioni: neanche al lunedì è riuscita a spuntarla.

Vista la crisi di ascolti, si è anche parlato di un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione ma non nella stagione che si è appena conclusa. Una strategia, forse, per mantenere alto l’interesse che stava scemando. Ad ogni buon conto, siamo arrivati alla finale con estrema difficoltà e con la carta dell’ultima spiaggia che è stata giocata all’ultimo momento per salvare Samuel Peron, uno dei pochi protagonisti di quest’edizione.

I ritiri

Vladimir Luxuria sperava in una stagione senza abbandoni, con tutti i concorrenti scelti procedere senza intoppi verso la finale. Così non è stato, anzi. Isola dei Famosi ha fatto registrare moltissimi ritiri e – addirittura – qualcuno non è mai sbarcato in Honduras. Molti di questi sono avvenuti per motivi di salute, come il caso di Joe Bastianich, mentre Peppe Di Napoli aveva scelto di tornare in Italia perché sentiva troppo forte la nostalgia della famiglia. Il poeta Pietro Fanelli se n’è invece andato in polemica, un po’ come il suo amico Daniele Radini Tedeschi che pochi giorni prima aveva discusso con i suoi compagni.

Infine, la squalifica chiacchieratissima di Francesco Benigno della quale si è parlato per settimane: alla fine, Vladimir Luxuria aveva deciso di mostrare le immagini che inizialmente aveva tenuto riservate, proprio con l’intenzione di mettere a tacere le voci circolate dopo l’allontanamento dell’attore dal programma e che ha continuato a raccontare la sua verità nonostante tutto. Una vera e propria gatta da pelare per il programma, che ora si prende un lungo periodo di pausa in attesa di conoscere quale possa essere la sua sorte.