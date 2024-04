Fonte: IPA Miss Claudia di Avanti un Altro è incinta

Claudia Ruggeri è in dolce attesa del suo primo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa amatissima Miss Claudia di Avanti un Altro, che nel tempo ha saputo conquistare il cuore dei tanti telespettatori del programma di Paolo Bonolis per la sua bellezza ma anche per la sua dolcezza e simpatia. La Ruggeri è sposata da diversi anni con Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia che ha conosciuto dietro le quinte di Domenica In nel 2004.

Miss Claudia di Avanti un Altro aspetta il suo primo figlio

Claudia Ruggeri ha deciso di dare la lieta notizia nel modo più semplice possibile, condividendo sul suo profilo Instagram l’ecografia del bebè, di cui ovviamente ancora non si conosce il sesso. “Ti aspettiamo” ha scritto a corredo del post che immediatamente ha fatto incetta di commenti da parte di amici e fan.

Così per la bella Miss Claudia, a capo del salottino di Avanti un Altro, si realizza finalmente uno dei suoi più grandi desideri. “Presto vorrei diventare mamma – aveva detto qualche tempo fa in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni -. Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia [Bonolis e Bruganelli, ndr] vengono a cena da me e Marco [il marito, ndr] e organizziamo dei pigiama party”.

La reazione di Sonia Bruganelli

A legare Claudia Ruggeri e gli ex coniugi Bonolis non è soltanto un rapporto professionale. La showgirl, infatti, è sposata con Marco Bruganelli, ovvero il fratello minore e certamente meno conosciuto dell’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi.

Inevitabile che l’ex moglie di Paolo Bonolis commentasse la lieta notizia: “Amore, zia ti aspetta”, ha scritto da orgogliosa zia pronta ad accogliere il nuovo nipotino (o nipotina). Oltre alla sua, non sono passate inosservate le reazioni di altre persone care alla coppia come quella di Davide Bonolis, e ancora quelle delle colleghe di Miss Claudia Laura Cremaschi, Paola Caruso, Alessia Macari, Francesca Brambilla, tutti volti noti del programma condotto da Paolo Bonolis insieme all’inseparabile Luca Laurenti.

La storia d’amore tra Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli

Nonostante sia un volto amato del piccolo schermo, nonché personaggio seguito sui social, Claudia Ruggeri solo in rare occasioni ha parlato o mostrato scorci della sua storia d’amore con Marco Bruganelli. Il fratello di Sonia è un uomo molto riservato, tanto da non possedere neanche dei profili social, cosa piuttosto rara di questi tempi.

“Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo – ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni -. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica In, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: ‘Chi fa piangere una ragazza così bella?’. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito”.

Era il 2004 e da quel momento Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli non si sono più separati, convolando a nozze dopo ben dieci anni di fidanzamento. Nel 2016 si è celebrato il grande evento a Bracciano, vicino Roma, con una cerimonia rivolta alle persone più care, inclusi ovviamente Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che ai tempi stavano ancora insieme. “Sono persone meravigliose. Sonia per me è come una sorella. Abbiamo un bellissimo rapporto. Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. È un grande professionista, un uomo d’oro, abbiamo un’intesa perfetta anche quando siamo a lavoro in televisione”, aveva raccontato al settimanale Vero poco prima delle nozze.