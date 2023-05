“Isola dei Famosi”, Marco Predolin abbandona: cosa è successo

L’Isola dei Famosi è iniziata da appena due settimane e cominciano già le prime defezioni. Dopo l’abbandono di Claudia Motta, che è stata costretta a ritirarsi dal reality show dopo essere finita in infermeria, Ilary Blasi ha dovuto comunicare anche l’uscita dal gioco di Marco Predolin a causa di alcuni problemi di salute.

Isola dei Famosi, Marco Predolin costretto a ritirarsi

L’annuncio ufficiale del ritiro di Marco Predolin è stato dato in diretta, martedì 2 maggio durante la terza puntata da Ilary Blasi che ha spiegato, proprio a conclusione dell’appuntamento, i motivi dell’uscita dal reality show.

“Purtroppo dobbiamo annunciare che Marco ha dovuto abbandonare l’isola di Sant’Elena per problemi di salute, ci dispiace moltissimo. Ti abbracciamo e ti aspettiamo in studio”, ha detto la conduttrice, confermando i sentori del pubblico, che avevano notato nell’ex presentatore segnali sempre più forti di insofferenza.

“Nathaly sei sola, tu, il mare e la spiaggia”, aveva poi aggiunto Ilary Blasi, che dopo aver perso lo scontro con Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone nel televoto è finita nell’Isola di Sant’Elena, dove dovrà affrontare l’avventura da naufraga solitaria.

La prima a lasciare il programma è stata Claudia Motta che, dopo un infortunio nei giorni scorsi, è stata visitata dai medici che le hanno consigliato di non tornare all’Isola dei Famosi. Dopo l’abbandono della modella anche l’ex presentatore è stato costretto a lasciare l’Honduras.

La scelta però è arrivata dallo staff della trasmissione, e non da Predolin, che sui social ha scritto: “Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”.

Marco Predolin, il breve percorso sull’Isola dei Famosi

Dopo aver perso al televoto con Helena Prestes, Marco Predolin nei giorni scorsi era approdato all’isola di Sant’Elena per vivere la sua esperienza in solitaria. Ma se in un primo momento l’ex conduttore sembrava aver accettato di buon grado la sua nuova “sistemazione”, ben presto le cose sono cambiate.

Il naufrago infatti aveva mostrato sin da subito segni di insofferenza per la sua avventura da solo, cominciando ad accusare i morsi della fame. “Io sono qui senza cibo e lo spirito dell’isola cosa mi manda? Un diario! E io cosa dovrei farci?”, aveva confessato criticando la produzione.

“Come se uno va alla stazione centrale di Milano – si era lamentato – va da un barbone e gli regala un diario, questo te lo tira in testa. Le priorità qui sono altre. Sarà anche un reality, ma qui si parla di sopravvivenza. Mangiare è la priorità”.

Tra la fame da sopportare e la solitudine, la situazione per Predolin era difficile da gestire: “Ho voglia di mangiare e dormire bene, non in un posto scomodo. Vorrei bere acqua fresca e non calda”. Poi ha accusato un malore e la produzione lo ha subito richiamato per fare degli accertamenti. Il pubblico si era chiesto che fine avesse fatto il naufrago, fino a quando non è arrivata Ilary Blasi a ufficializzare il suo ritiro dal gioco.