“Isola dei Famosi”, Nathaly Caldonazzo e il malore che preoccupa il web (ma è una fake news)

L’Isola dei Famosi sembra partita sotto una cattiva stella per Nathaly Caldonazzo, e la notizia del presunto malore ha fatto il giro del web, e ha fatto preoccupare i fan. Eppure, si trattava di una fake news, lanciata da alcune testate, riportata da altre, e poi magicamente scomparsa su molte. Il motivo? Un video, dei giorni scorsi, era diventato virale sul web, però non si trattava di un malore dell’attrice, ma di una semplice contrattura. E così Nathaly, già in nomination questa settimana, si è trovata protagonista dell’ennesima bufala del web, questa volta con risvolti molto gravi.

Il malore di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi: verità o finzione?

Già nelle immagini promozionali dell’Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo era comparsa con una fascia al ginocchio sinistro, facendo partire la teoria che l’attrice si fosse infortunata già prima della partenza. Nessuna conferma o smentita, ma poi ci aveva pensato la presunta “eccessiva magrezza” a dividere il web: “Sta male, deve tornare a casa, questo non è più un gioco”.

Nathaly, come gli altri concorrenti, è sull’Isola 2023 da sole due settimane, quindi il suo peso non dipende affatto dal programma, e lo dimostrano anche le immagini ufficiali scattate nelle settimane precedenti. Magra o no non sta a noi deciderlo, e queste affermazioni hanno avuto una risonanza eccessiva, tanto da tramutarsi in qualcos’altro: titoli di giornale. “Nathaly sta male, deve tornare a casa” e ancora quello più grave, che ha fatto preoccupare davvero tutti, “Malore per Nathaly Caldonazzo“. Le immagini, diventate subito virali, dell’attrice sulla sabbia “stremata” e circondata dai naufraghi e da un medico, hanno scatenato il caos, e pochi hanno pensato ad appurare se, quanto stessero scrivendo, avesse una base solida oppure no. Cosa è successo davvero?

Nathaly Caldonazzo: la bufala che preoccupa il web

Non c’era assolutamente nulla di vero nella notizia del malore di Nathaly Caldonazzo, e bastava verificare un po’ per scoprire che si trattava di una bufala. Infatti, il video inserito nell’articolo di un noto portale di gossip, non era di domenica, giorno in cui è scoppiato il caso, bensì di tre giorni prima, e faceva riferimento al lieve infortunio dell’attrice che, portando dei tronchi, ha subito una contrattura.

Niente malore per l’eccessiva magrezza o per la fame, ma una visita normale del medico, come ne vediamo a decine in ogni edizione dell’Isola dei Famosi. La notizia, subito riportata da altri giornali, ha scatenato il panico: qualcuno ha persino parlato di un video rimosso da Mediaset per il suo contenuto “sensibile”, ma quel video è ancora presente sul sito del programma, solo che la data è ovviamente differente. Una fake news eccessiva, per qualche click in più, non pensando che Nathaly ha anche una figlia a casa, Mia Sangiuliano, di soli 19 anni, che certamente si sarà preoccupata leggendo la notizia diventata subito virale.

Il primo articolo è sparito, probabilmente ci si è accorti in fretta che il video incriminato non aveva nulla a che fare con un malore, ma la notizia è continuata a circolare, con riscontri molto negativi da parte del pubblico, che ha attaccato il reality di Canale 5 per un qualcosa che non è mai avvenuto. Dove si trova, dunque, il limite tra un titolo accattivante e una bufala dannosa?