Nathaly Caldonazzo, il crollo e le lacrime all’Isola: “Ho difficoltà qui”

Primi momenti di sconforto all’Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo si è lasciata andare alle lacrime, dopo essere finita in nomination e aver trascorso una settimana complicata. A ferirla particolarmente la furibonda discussione con Alessandro Cecchi Paone, la prima lite eclatante di questa edizione, che ha lasciato strascichi e tensioni tra i naufraghi, ma non solo. L’attrice si sentirebbe poco compresa anche dagli altri concorrenti.

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo crolla e scoppia in lacrime

Cominciano i primi momenti di difficoltà all’Isola dei Famosi. In particolare a lasciarsi andare allo sconforto è stata Nathaly Caldonazzo, finita in nomination dopo l’ultima puntata. L’attrice fin dai primi giorni di permanenza in Honduras non è riuscita a stringere dei rapporti pacifici con gli altri naufraghi, e ne è testimonianza la furibonda lite con Alessandro Cecchi Paone.

La discussione ha lasciato una scia di tensione tra i concorrenti, e soprattutto in Nathaly, che ha ammesso di non essere felice dell’andamento della situazione. “È una situazione surreale, penso a questo punto di dar fastidio per la mia personalità, come persona, ma non è un problema mio”, ha dichiarato agguerrita l’attrice, consapevole di non essere stata capita dai suoi compagni d’avventura.

“La ruota gira, oggi è così e domani vediamo”, ha continuato amareggiata Caldonazzo, abbandonandosi alle lacrime, aggiungendo: “Per adesso sono sfinita dalle discussioni sterili, da questa mitragliatrice nei miei confronti. A parte Corinne e Fiore non so più chi è amico e chi non lo è“.

Del resto non è stata una settimana facile per Nathaly, anche perché sono arrivate diverse critiche da altri naufraghi, primo fra tutti Marco Mazzoli. “Mi sembra una recita scolastica anche inutile, io ancora non ho litigato con nessuno, dobbiamo coesistere, vedo che nascono faide apposte per la telecamera”, ha spiegato, specificando che è stato questo uno dei motivi che l’ha portato a nominarla.

Nathaly Caldonazzo, la lite furibonda con Cecchi Paone

L’Isola dei Famosi si sa, tende a tirare fuori il meglio e il peggio dei concorrenti: la fame e le tensioni possono generare discussioni anche parecchio animate tra i naufraghi, come è successo solo qualche giorno fa tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone.

Tutto è nato dalla paura irrazionale di Corinne Cléry per i serpenti in spiaggia, che ha portato l’attrice e il giornalista a urlarsi contro, regalando al pubblico la prima lite eclatante di questa edizione. L’intervento di Nathaly sulla questione ha fatto accendere immediatamente l’animo di Alessandro, che ha reagito in maniera esagerata.

“Urlo quanto mi pare, perché tu dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia”, ha detto alla compagna d’avventura, aggiungendo: “Pescivendola, vai!“. Il commento del giornalista non è affatto piaciuto a Caldonazzo, che ha risposto “Pescivendola a chi?”. Il clima teso ha portato i concorrenti a sedare gli animi, ma prima di allontanarsi Cecchi Paone ha lanciato l’ultima stoccata rivolgendosi a Corinne: “Scegli te se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.

Una volta rimasta sola con le sue compagne, l’attrice ha commentato: “Questo odia le donne, te lo dico io. Ha un problema con le donne”. Una discussione che ha lasciato parecchia tensione sull’isola e che, ne siamo certi, non sarà neanche l’ultima.