“Isola 2023”, Cristina Scuccia nel mirino di Nathaly: “Non sono schiava di nessuno”

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 andata in onda lunedì 24 aprile non ha deluso le aspettative. Dopo appena una settimana dall’inizio del reality show, Ilary Blasi ha già dovuto gestire le tensioni tra i naufraghi. O meglio, tra le naufraghe. La tribù delle Chicas sembra lontana anni luce dalla tanto millantata solidarietà femminile e non sono mancate le occasioni per scontri accesissimi, in particolare tra due donne che sono agli antipodi come il giorno e la notte: Cristina Scuccia (ex Suor Cristina) e Nathaly Caldonazzo.

“Isola 2023”, Cristina Scuccia nel mirino di Nathaly Caldonazzo

L’arrivo di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi era tra i più attesi di questa edizione. Da suora in convento a naufraga in Honduras, la giovane dall’ugola d’oro ha deciso di vivere un bel cambiamento, di quelli che senza dubbio ti segnano a vita. Ci sono da sopportare tanti disagi, la fame nera, i morsi dei mosquitos e, dulcis in fundo, qualcosa a cui non era probabilmente preparata: i problemi di convivenza.

“È abbastanza tosta, avevo sottovalutato tante cose – ha confessato a Ilary Blasi -. Nella mia comunità religiosa si tendeva a un bene comune, qui ognuno fa il proprio percorso. C’è chi lo vive come un’esperienza spirituale e chi invece come un vero e proprio palcoscenico. Questa settimana ho avuto più volte alti e bassi perché mi chiedevo che ci faccio qua”. Alti e bassi che, di fatto, hanno un nome e un cognome.

Sembra piuttosto palese – e lo ha ribadito in puntata – che Nathaly Caldonazzo abbia preso un po’ di mira l’ex Suor Cristina, colpevole a suo dire di mettere zizzania nella tribù delle Chicas. Teoria piuttosto surreale, vista la pacatezza e quasi il timore reverenziale della Scuccia, che a malapena apre bocca sulle questioni delle isolane.

Non è così scontato trovare una compatibilità tra persone che, di fatto, non si conoscono. Cristina ha ammesso di far fatica a legare e trovare un punto di incontro con Nathaly che, in tutta risposta, non perde occasione per urlarle contro. “Basta poco che si accendono le micce e a me questo fa male, non si può parlare che vieni subito aggredita“, ha ammesso. Di questo passo sembra abbastanza improbabile che le due possano trovare un punto di incontro.

Cristina Scuccia, il rapporto speciale con Helena Prestes

Nathaly Caldonazzo non è stata affatto dolce con l’ex Suor Cristina anche in merito al rapporto con la naufraga Helena Prestes, che non sembra proprio digerire. Il motivo? La showgirl e attrice lo reputa non alla pari, insinuando persino che la Scuccia sia diventata come una “schiavetta” al servizio della modella.

Fonte: IPA

“Non sono la schiava di nessuno – ha replicato la Scuccia -, io mi trovo empaticamente con lei, ci aiutiamo a vicenda. Questo non significa schiavitù, io ho un cervello per pensare. Non mi sento la schiava di nessuno”. Più chiaro di così.

La giovane Cristina – che evidentemente si sente come un pesce fuor d’acqua – ha trovato in Helena quella sicurezza che le sta consentendo di andare avanti, superando le proprie paure. Tra le due donne è nata una bella amicizia, limpida e sincera, e non è strano che possa fare invidia a qualcuno…

“Isola 2023”, Marco Predolin è il primo eliminato

Helena Prestes, che in settimana aveva avuto un piccolo malore, si sta lentamente facendo spazio tra i naufraghi. Alla bellezza affianca un carattere forte e deciso e probabilmente anche grazie a queste qualità è riuscita a convincere il pubblico dell’Isola 2023. La modella ha stracciato Marco Predolin al televoto e il conduttore è stato costretto ad abbandonare Playa Palapa, come primo eliminato di questa edizione.