Stroncatura per Cristina Scuccia: perché dovremmo darle una chance

C’è grande attesa per l’inizio dell’Isola dei Famosi. Al netto della richiesta dei vertici di Mediaset (soprattutto, di Pier Silvio Berlusconi stesso) di diminuire il trash, il nome di Cristina Scuccia tra i naufraghi ha fatto discutere sin da subito. Dopo aver annunciato di aver tolto il velo a Verissimo, da Silvia Toffanin, per l’ex Suor Cristina è iniziata una nuova vita, con qualche stroncatura. Ma tutti noi dovremmo darle una chance.

Cristina Scuccia, la stroncatura a Tv Talk

Il reality show Isola dei Famosi è (quasi) pronto a partire: manca sempre meno alla finale del GF Vip 7, prevista per il 3 aprile 2023. Rivedremo dunque Ilary Blasi al timone dello show di sopravvivenza: il cast non è ancora stato rivelato del tutto, ma il nome di Cristina Scuccia ha scatenato diverse polemiche. Non ultima, infatti, la stroncatura del giornalista Riccardo Bocca a Tv Talk.

“Per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più il super potere mediatico della tonaca”, in breve, Bocca spera che l’Isola non sia la fine della carriera della Scuccia. “Ha aderito alla confraternita di Mediaset che ha regole leggermente diverse e le dà un alto e laico gettone di ingaggio. C’è poi l’idea di trascorrere settimane in un gioco in cui si induce appunto per gioco alla fame”.

In difesa della Scuccia, è intervenuta tuttavia Geppi Cucciari. “Chi siamo noi per impedirgli di andare a Verissimo a cantare o all’Isola dei Famosi? Chi siamo noi per giudicarla? Le auguro di essere felice”, e in molti la pensano come lei. Perché, sì, l’ex Suor Cristina merita decisamente una chance.

La nuova vita dell’ex Suor Cristina

La felicità è una direzione, il cui video ufficiale della canzone è arrivato su YouTube il 22 marzo, è un nuovo inizio per la Scuccia. In ogni senso. Tolta la tonaca, c’è una donna piena di sogni e di speranze. Non solo è cambiato qualcosa dentro di sé, ma anche fuori, è inevitabile.

La sua carriera musicale, che è iniziata proprio con la vittoria di The Voice nel 2014, è destinata a rappresentare chi è oggi. Perché chiudersi nel passato non è contemplato, ed è anche rischioso. Classe 1988, la Scuccia ha mostrato il suo cambiamento proprio nel salotto di Verissimo, dove si è confidata sull’amore e sulla maternità.

Ha lavorato all’estero, in Spagna, ha mantenuto un profilo basso, ha cercato la sua “direzione per la felicità”, che non è la stessa di un tempo, simbolo di come tutti possiamo cambiare. E di come dobbiamo farlo, in alcune occasioni, se è quello che sentiamo dentro di noi. Così lei si è affacciata alla nuova realtà con il rispetto per la vita passata, e con il rispetto verso il suo futuro.

Perché merita la sua chance all’Isola dei Famosi

Dopo essere uscita allo scoperto, per un po’ ha dovuto rielaborare le emozioni e le conseguenze della sua nuova vita. “Il mio silenzio non è stato assenza ma un tempo per maturare una decisione, fare pace con me stessa smettendola di giudicarmi severamente senza mai perdonarmi. È difficile convivere con le nostre contraddizioni”, ha confidato.

La Scuccia ha un “compito”: trovare la sua strada. Può farlo all’Isola, in televisione, con la musica, o anche nel suo quotidiano, così come nella vita privata. La persona che è oggi, oltre la tonaca e il personaggio pubblico, merita una chance, come tutti, come coloro che scelgono di modificare il proprio destino, consapevoli di fare un salto nel vuoto, sperando di cadere in piedi. E, alla fine, proprio in un reality di sopravvivenza può affrontare se stessa, sfidarsi, mettersi alla prova. Sì, in bikini. Ma chi siamo noi per giudicare?