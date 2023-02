“Isola 2023”, Suor Cristina tra i naufraghi: in bikini dopo l’addio al convento

Si avvicina il ritorno de L’Isola dei Famosi, che vedrà tra i naufraghi anche un volto del tutto inatteso, quello di Suor Cristina, anche se, ormai da un po’, ci si dovrebbe rivolgere a lei unicamente come Cristina Scuccia.

Difficile però lasciarsi alle spalle quell’immagine di sé, che l’ha resa un personaggio pubblico molto celebre e amato grazie al palco di The Voice. Una nuova avventura dinanzi a sé, dopo essersi raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin e aver fatto il proprio debutto sui social come VIP. Nata nel 1988, ha oggi 34 anni e ad aprile 2023 partirà alla volta dell’Honduras.

L’Isola dei Famosi, la naufraga Suor Cristina

Intervistata a Verissimo, Cristina Scuccia aveva raccontato a novembre 2022 il suo percorso interiore, che l’aveva spinta a dire addio alla vita in convento. Una scelta tutt’altro che semplice, che l’ha posta nuovamente sotto i riflettori, subendo anche alcune critiche.

Suor Cristina farà sempre parte di lei e gli anni trascorsi con l’abito monacale non potranno mai essere cancellati. È però tempo di guardare avanti e trovare una nuova strada, che pare condurla verso il mondo dello spettacolo.

Stando alle anticipazioni de L’Isola dei Famosi riportate da TvBlog, pare la 34enne sia pronta per il primo reality show della sua vita. Tanti i cambiamenti in così pochi mesi, con la scelta di partire per l’Honduras che giunge poco dopo quella di trasferirsi in Spagna.

A Tv Sorrisi e Canzoni aveva spiegato: “Voglio vivere quest’anno lontana da chi può riconoscermi. Una scelta nata dalla necessità di non giustificarmi”. Aveva inoltre spiegato di non aver mai del tutto accantonato la musica e che, magari un giorno, le piacerebbe tornare a cantare.

L’Isola dei Famosi 2023: concorrenti e quando inizia

Non vi sono ancora annunci ufficiali ma circolano svariati nomi in merito ai possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023. Suor Cristina è soltanto l’ultima di un ampio elenco, che comprende anche Pamela Camassa, “annunciata” da TvBlog come papabile concorrente del reality show.

Per la showgirl si tratterebbe di un ritorno importante dopo un periodo d’allontanamento dal piccolo schermo. Potrebbe essere annunciata anche una coppia molto chiacchierata nei mesi passati: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due erano finiti al centro di una discussione mediatica molto accesa e, dovessero essere confermati, avranno modo di raccontare la loro storia in prima persona, senza filtri.

L’Isola dei Famosi 2023 avrà inizio dopo la finale del Grande Fratello VIP, con il passaggio del testimone tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, di ritorno alla conduzione dopo la tempesta del divorzio da Francesco Totti.

Si ritroverà alla guida di un gruppo di naufraghi molto vario, a partire da lunedì 17 aprile, stando alle ultime informazioni non ancora confermate ufficialmente. In Honduras potrebbero esserci personaggi come Dayane Mello, anche se pare la tendenza di questa edizione possa essere quella di strizzare l’occhio alle coppie.

Spazio quindi all’ipotesi madri e figli, con Samantha De Grenet e Brando, così come Luigi Mastrangelo e il figlio Samuele. Non è da escludere la coppia Gegia e Mehmet, dopo essere stati al centro di un mini caso al GF VIP. Tra le ipotesi anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, direttamente da Uomini e Donne, così come Marco Mazzoli e Paolo Noise, volti celebri dello Zoo di 105.