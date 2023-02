“Figlio in arrivo per Noemi Bocchi e Francesco Totti”, la visita in una clinica specializzata

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero avere presto un figlio? Questa coppia è stata al centro di numerose indiscrezioni negli ultimi tempi: in realtà, fin da quando nel 2022 si è discusso della crisi con Ilary Blasi, il nome della Bocchi si è conosciuto nell’immediato. Poi, alla fine, il comunicato sulla separazione, l’ufficializzazione di Noemi come compagna di Totti, il red carpet a Dubai. E ora la coppia oscilla tra la presunta crisi e persino una dolce attesa. Qual è la verità?

Francesco Totti e Noemi Bocchi in dolce attesa? Cosa sappiamo

“C’è un indizio della cicogna in arrivo”, ha scritto il settimanale Gente. Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero dunque allargare presto la famiglia? Si è tanto discusso di una presunta crisi – alcune fonti vicine all’ex calciatore dicono sia ancora innamorato di Ilary Blasi – poi la prima foto della Bocchi su Instagram, come a voler confermare l’amore e la pace. Segnale che però è passato come una ripicca nei confronti della Blasi, che ha portato Bastian Muller a dormire nella villa all’Eur.

Ma come si è giunti all’indiscrezione sulla dolce attesa? I paparazzi di Gente, infatti, hanno seguito Totti e la Bocchi in un ristorante romano. Lei è arrivata in auto, lui in scooter. La nuova compagna di Francesco, però, ha commesso un “errore” – se così possiamo dire – ovvero ha lasciato una cartella clinica sul cruscotto dell’auto. Gli esami sono stati infatti eseguiti in una clinica in particolare, ovvero la Mater Dei a Roma. L’indizio è sospetto, e vi sveliamo perché.

Noemi Bocchi è incinta? La visita alla clinica Mater Dei

Ad avere incuriosito, infatti, è la cartella lasciata in auto. La clinica Mater Dei a Roma è dove la Bocchi ha avuto i suoi due figli. Questo fa presagire l’indizio su una possibile gravidanza. Ci sono poi dei dettagli che potrebbero supportare la tesi. Per esempio, il desiderio di Francesco Totti di avere più figli. Non ha mai nascosto di volerne un altro, oltre a Cristian, Chanel e Isabel, che ha avuto con Ilary Blasi.

Al contempo, la Bocchi è una mamma appassionata: segue i suoi due figli, porta la figlia a danza. Su Instagram condivide spesso delle dediche speciali e molto dolci per loro. Pertanto l’ipotesi di un figlio non è così lontana, anzi. Potrebbero averne discusso e dunque aver trovato un punto di incontro, dopo aver trovato la casa in cui vivere.

Aggiungiamo tuttavia che non è la prima volta che se ne parla: già nelle scorse settimane si è discusso di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi, poi smentita dal grande amico di Totti, Alex Nuccetelli, su Instagram. “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo”. ha svelato Nuccetelli.

Totti è ancora innamorato della Blasi?

A condividere questa indiscrezione è stata Deianira Marzano su Instagram. Secondo alcune fonti vicino a Totti, infatti, Francesco proverebbe ancora qualcosa per l’ex moglie. Ma forse è giunto il momento di andare avanti. Del resto, la separazione sta continuando, e Ilary si sta concentrando sulla sua carriera e sul legame con l’imprenditore tedesco, Bastian Muller.