“Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano un figlio”, social impazziti: mistero svelato

Fonte: IPA Noemi Bocchi e Francesco Totti

L’attenzione nei confronti di Francesco Totti e Noemi Bocchi è tale da far spuntare online numerose teorie, che molto spesso non hanno alcun contatto con la realtà dei fatti.

Si è così arrivati a parlare della gravidanza della compagna dell’ex capitano della Roma, in attesa dunque di un altro figlio dopo i due avuti dall’ex moglie Ilary Blasi, Chanel e Cristian. La notizia di gossip è stata lanciata da un sito di spettacolo e gossip, ma più che un’indiscrezione si tratterebbe di una vera e propria invenzione.

Noemi Bocchi incinta: fake news

Come spesso accade quando si parla di Francesco Totti e Ilary Blasi, la fonte riportata è quella di un caro amico, Alex Nuccetelli, che ha rilasciato svariate dichiarazioni nel tempo sull’ormai ex coppia.

Il suo nome compare anche stavolta in merito alla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, dando in pasto agli utenti un vago riferimento proprio all’amico del Pupone, che sarebbe stato intervistato da Diva e Donna.

Alex Nuccetelli non rilascia però dichiarazioni al settimanale da molti mesi, spiegando come sia stato tentato uno scoop basato sul nulla, mescolando ad arte le sue parole e interpretandole in maniera fantasiosa.

Noemi Bocchi non è incinta, quindi, è bene chiarirlo. Nessun annuncio è stato dato e l’amico di Francesco Totti non si è mai espresso in tal senso, facendo chiarezza con alcune storie Instagram.

Francesco Totti aspetta un figlio: parla Alex Nuccetelli

Un incredulo Alex Nuccetelli si scaglia contro la fake news della gravidanza di Noemi Bocchi. Non è vero che Francesco Totti aspetterebbe un altro figlio e soprattutto non è stato lui a mettere in giro questa voce.

Si parla di una sua intervista a Diva e Donna, ma la sua ultima risale a quattro mesi fa. Ciò che è accaduto è che qualcuno ha voluto trarre conclusioni eclatanti da un suo ragionamento, nel corso del quale citava le parole matrimonio e figli.

Totalmente falso che sia stato lui a lanciare questa non notizia, spiega, attaccando in generale contro i giornali, che non saprebbero più cosa scrivere.

Al tempo di quell’intervista, Alex Nuccetelli si era espresso sulla possibilità di un matrimonio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Dissi che credevo fosse più plausibile che programmassero nel loro futuro un eventuale figlio, piuttosto che le nozze”.

Il caro amico dell’ex marito di Ilary Blasi ha poi pubblicato alcuni esempi di post che riportavano la fake news, che non è di certo l’unica circolata in rete in merito alla coppia e, in generale, alla famiglia Totti-Blasi.

Basti pensare all’analisi certosina dei profili social di Chanel Totti che, nonostante abbia appena 15 anni, si ritrova al centro di discussioni accese sul suo essere o meno fidanzata. Un video su TikTok la mostra ballare con degli amici e un semplice gesto è stato trasformato in altro.

Si presume possa avere un fidanzato perché si intravede un gesto affettuoso di un ragazzo nei suoi confronti. Una vita sotto l’obiettivo e un gran numero di dita pronte a digitare indiscrezioni che spesso non sono altro che invenzioni.