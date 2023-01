Noemi Bocchi, l’ex marito torna all’attacco: “È una donna furba. Totti ha fatto un errore”

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una delle coppie del momento. Sulla loro relazione se ne sono dette di tutti i colori, ma del resto non ci si poteva aspettare altrimenti: tutto è cominciato di nascosto, all’insaputa della (quasi ex) moglie Ilary Blasi e ha dato il via a una vera e propria guerra all’ultima accusa da parte di entrambi. In questa cornice tutt’altro che serena non sono mancati i commenti di chi conosce bene i protagonisti, in particolare quelli di Mauro Caucci, ex marito della Bocchi. E anche stavolta le sue parole sono state durissime.

Mauro Caucci per la prima volta in tv contro l’ex Noemi Bocchi

Finora aveva parlato dalle colonne di diverse riviste ma stavolta ha scelto di metterci la faccia, presenziando per la prima volta in un programma televisivo. Mauro Caucci, ospite di Non è l’Arena lo scorso 15 gennaio, ha parlato a lungo dell’ex moglie Noemi Bocchi e le sue parole sono state più dure che mai.

L’imprenditore è tornato all’attacco per dire la sua, raccontando gli inizi della sua relazione con la nuova compagna di Francesco Totti: “Io e Noemi ci siamo incontrati a una festa di amici in comune – ha detto in collegamento con Giletti – e da lì abbiamo iniziato a frequentarci. Una bellissima ragazza, all’epoca era ancora più bella nella sua normalità. È una donna che ti sa prendere, ti fa vedere il lato bello della vita, è una donna che ti fa stare bene. La mia famiglia era contraria, ma io ero innamorato e non ho ascoltato nessuno”.

Tutto idilliaco, almeno all’inizio. Il resto, invece, ha tutta l’aria di essere una vera e propria invettiva contro la persona con cui ha condiviso la vita per ben 11 anni: “È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dove è ora lo dimostra pienamente. (…) Noemi è in grado di fare qualsiasi cosa ed essere allo stesso tempo non contenta di averlo ottenuto e cercare sempre altro. Aspira a uno status di vita molto alto. Vestiti, vacanze, scuole, case: solo il meglio per lei”.

Parole intrise di rabbia, quelle di Caucci, che ha descritto la Bocchi come un’arrivista, una donna che farebbe di tutto per raggiungere i propri obiettivi, perfettamente in linea con le affermazioni al vetriolo di qualche tempo fa, in cui la accusava di essere una manipolatrice di uomini. L’imprenditore ha lasciato intendere, inoltre, che l’ex moglie avrebbe messo in piedi una sorta di “personaggio”, affermando il falso per quanto riguarda la presunta laurea e il lavoro di flower designer di cui si parla da mesi.

L’errore di Totti, le parole dell’ex marito della Bocchi

Mauro Caucci non ha dubbi su quanto sia accaduto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’immagine della famiglia perfetta che la nuova coppia ha costruito in tutta fretta, mentre ancora si attende la prima udienza della separazione da Ilary Blasi, non sarebbe altro che il risultato di un “piano” ben studiato dall’ex moglie. Sono accuse piuttosto dure che si aggiungono alle precedenti, con l’aggravante che tra la nuova casa a Roma e i viaggi durante le feste l’imprenditore afferma di vedere i due figli sempre meno.

“Totti ha fatto un errore: sfasciare la famiglia – ha affermato senza mezzi termini -. Per la famiglia si deve combattere, sempre. Andare è la cosa più semplice. Rimanere è la cosa più difficile”.