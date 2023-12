Sono giorni di ripicche, secondo Fiorello a Viva Rai2!. Dopo la condivisione del docufilm Unica di Ilary Blasi, è circolata l’ipotesi di un figlio tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Che potrebbe chiamarsi “Ripicca”, o almeno così ci ha scherzato su Fiorello. E sempre in termini di ripicche, la Bocchi avrebbe rotto il silenzio su Instagram, condividendo un’immagine con una frase ben specifica. “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”.

Noemi Bocchi, la story sibillina su Instagram e la frecciata a Ilary Blasi

Lei è la nuova compagna di Francesco Totti: Noemi Bocchi, così rassomigliante a Ilary Blasi, mamma affettuosa, appassionata di viaggi. Non si conosce moltissimo sulla sua vita, o almeno: tutto ciò che sappiamo è sempre e solo stato riportato dagli altri, tra cui il suo ex, Mario Caucci. Al di là di tutto, non deve essere stato facile per la Bocchi essere in parte menzionata nel docufilm Unica, dove la Blasi, dopo mesi di silenzio, ha scelto di raccontare la verità sui tradimenti di Francesco Totti.

Dopo le prime parole di Totti, riportate dal Corriere della Sera – “Ilary faccia e dica quello che vuole” – è arrivata una story a dir poco sibillina su Instagram di Noemi Bocchi. Un’immagine di cui riportiamo la scritta in fondo: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. Per molti, il riferimento a Unica è sotto gli occhi di tutti: la Blasi è stata anche annunciata a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin il 3 dicembre 2023, pronta a tornare in televisione con altre rivelazioni e verità scottanti.

Noemi Bocchi, l’accusa di Fabrizio Corona

In realtà, oltre al docufilm della Blasi, la Bocchi è stata travolta da un’ulteriore tempesta mediatica. Su Dillinger, Fabrizio Corona ha svelato che “Noemi Bocchi è una manipolatrice, prende gli uomini e li comanda a bacchetta”. Dunque, la frase condivisa dalla nuova compagna di Totti potrebbe essere riferita a tutte le situazioni che si sono create negli ultimi giorni. “Volete sapere perché la Bernardini De Pace ha dismesso il mandato per la separazione? Per colpa di Noemi poiché doveva decidere lei. Lei decide, gestisce, programma, ordina. Il pupone è sotto un treno”, ha aggiunto Corona.

Il sogno di un figlio con Francesco Totti

Ad avere riportato l’indiscrezione del desiderio della Bocchi e di Totti di volere un figlio insieme è stato il settimanale Novella 2000. E Fiorello non ha perso tempo con Viva Rai2!, commentando la notizia in questo modo: “Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy”.

Sui figli, in effetti, non è mai stato messo nessun veto. Cristian, Chanel e Isabel possono vedere papà Francesco tutte le volte che vogliono, e il tribunale ha scelto l’affidamento congiunto. La Bocchi ha a sua volta due figli, che ama moltissimo. E chissà che la famiglia non si allargherà ben presto. Del resto, è noto a tutti il sogno di Totti: voleva cinque figli. E ora non si attende altro che la Blasi a Verissimo: ormai, la vicenda è nuovamente sotto i riflettori e difficilmente si sgonfierà nell’immediato.