Francesco Totti e Noemi Bocchi vogliono un figlio. Non è di certo una novità per chi conosce bene l’ex capitano della Roma, che ha sempre manifestato il desiderio di avere 5 ragazzi. Un po’ meno per lei, che ha già due figli e ha manifestato alcuni problemi seguiti proprio alle gravidanze e che ha risolto con un intervento. Sembra però che sia arrivato il momento di voltare pagina e provare a dare un’altra possibilità alla vita. E sì che sarebbe un passo importantissimo, soprattutto in vista dell’udienza per la separazione che lo dividerà legalmente dalla sua ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti di nuovo papà, un figlio con Noemi Bocchi

A riportare l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000, che dedica la sua cover story proprio alla coppia più seguita degli ultimi anni. Entrambi sono genitori di 3 e 2 ragazzi che amano moltissimo e ai quali stanno vicini, nonostante la fine dei matrimoni con i rispettivi genitori. Sono anche soliti ritrovarsi tutti insieme e su questo Ilary Blasi non ha mai messo veti. Cristian, Chanel e Isabel possono vedere il loro padre quando vogliono e senza condizioni. A stabilirlo è stato anche il tribunale, che ha deciso per loro l’affidamento congiunto.

Per Francesco Totti sarebbe un sogno che si realizza. L’ex numero 10 giallorosso non ha infatti mai nascosto di desiderare 5 figli ma chiaramente si era scontrato contro il muro altissimo sollevato dalla moglie, che si era voluta serenamente fermare a 3. Con l’arrivo di Noemi Bocchi però tutto è cambiato e questa possibilità potrebbe concretizzarsi molto presto. I due fanno coppia fissa da un anno e quattro mesi, da quando la separazione con la conduttrice Mediaset è stata resa ufficiale. Vivono insieme e sono inseparabili, nonostante le continue voci di crisi che interessano il loro rapporto che vengono prontamente smentite.

La replica al documentario di Ilary Blasi

Sono giorni caldissimi per Francesco Totti che, accanto agli impegni lavorativi in Cina, si è anche ritrovato a commentare le dichiarazioni rese dalla sua ex moglie Ilary Blasi nel documentario Unica, uscito su Netflix il 24 novembre 2023. Lei ha dato la sua versione dei fatti, per la prima volta dopo la separazione, mentre lui ha scelto il silenzio e pare che si sia limitato a pronunciare questa frase: “Faccia e dica quello che vuole”. Sembra inoltre che non abbia avuto tempo di guardare il documentario e neanche il trailer, motivo per il quale si sarebbe trovato nell’impossibilità di commentare.

Di certo, la battaglia legale per la separazione non è ancora finita. La prossima udienza è infatti prevista per il 4 dicembre e qui si discuterà dei Rolex e della loro relativa sparizione, mentre per la separazione occorrerà attendere fino all’inizio del 2024. Intanto, i loro rapporti sono più gelidi che mai. Basti pensare alla festa di compleanno del figlio Cristian che ha appena compiuto 18 anni, svoltasi in due parti. Insomma, l’ex coppia d’oro di Roma ha interrotto ogni contatto e pare che fosse così che doveva andare. Dopotutto le l’aveva detto a Belve: la loro unione non sarebbe potuto sopravvivere a un tradimento.