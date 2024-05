“Noemi Bocchi incinta”: l’indiscrezione sul pancino sospetto. Il sogno di Totti

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è incinta? Premessa: siamo nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni e, come sempre, fino a conferma ufficiale non si dà nulla per certo. Ma è stata avvistata con quello che comunemente viene definito “pancino sospetto”. E di certo per Francesco Totti, ex Capitano della Roma, questo sarebbe l’esaudirsi di un sogno, quello di avere una famiglia numerosa: una “squadra di calcetto”.

Noemi Bocchi incinta, pancino sospetto: l’indiscrezione

Le ultime foto di Noemi Bocchi e Francesco Totti insieme potrebbero indicare una presunta gravidanza. Il servizio fotografico di Gente ha ripreso la notizia della dolce attesa, che, a onore del vero, era già circolata non poco tempo fa. Riporta il settimanale: “Nei momenti di pausa, la mano di Noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti. Che ci sia un dolce segreto da custodire?”.

Quello che sappiamo per certo è che la storia d’amore procede a gonfie vele, senza alcuna nuvola all’orizzonte. La Bocchi e Totti hanno sempre sognato in grande, tanto che il settimanale Chi ha aperto le porte all’ipotesi del matrimonio, celebrato quando sarà ufficiale il divorzio da Ilary Blasi. La relazione è ormai consolidata da mesi, e a tal proposto si è sempre discusso di una gravidanza. Perché? Semplice: il sogno di Totti di avere una famiglia numerosa. Nelle ultime foto, un “pancino sospetto” ha destato grande curiosità: Noemi e Francesco giocano a padel, ma il dettaglio è sulla t-shirt extralarge. Ciò che incuriosisce ulteriormente è il gesto di portare la mano al ventre. “Chissà, forse questo piccolo giallo di primavera presto si potrebbe tingere di rosa o di azzurro“.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i piani per il futuro

Sono molteplici le indiscrezioni sui piani per il futuro di Francesco Totti e Noemi Bocchi, tra cui un presunto trasferimento all’estero, mai confermato. C’è da dire che raramente la coppia ha ceduto al “chiacchiericcio”: non sono quasi mai intervenutI in merito ai rumor. Intanto, il 31 maggio – data campale per Totti e la Blasi – si avvicina: è il giorno della resa dei conti, il momento in cui si ritroveranno in tribunale. L’obiettivo è chiarire le cause della fine del matrimonio, con Totti pronto a portare in tribunale Cristiano Iovino, che potrebbe testimoniare. Un altro alleato insospettabile potrebbe essere l’ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli.

Tornando alla presunta gravidanza, per Totti sarebbe un vero e proprio desiderio. “Il mio sogno è avere cinque bambini, una squadra di calcetto”, ha più volte dichiarato in passato. Anche l’aria di nozze, però, è al momento in una fase di stallo: Totti deve attendere l’ufficializzazione del divorzio prima di poter organizzare il grande passo con la Bocchi. E, visti i contenziosi in merito, tra la Guerra dei Rolex e la (lunga) lista di presunti amanti, non è una data che si avvicinerà presto. Come sempre, dovremo attendere una conferma o una smentita per saperne di più: fino ad allora, rimane un’ipotesi (con tanto di indizio).