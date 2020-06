Chi è Carlotta Parodi, la sosia di Ilary Blasi

editato in: da

Si chiama Carlotta Parodi la sosia di Ilary Blasi, attrice che ha una somiglianza incredibile con la showgirl romana. Ospite di Italia Sì ha raccontato cosa significa assomigliare alla nota conduttrice Mediaset, anche se quello della sosia non è il suo lavoro. “Ho fatto un provino per interpretare Ilary Blasi in un film – ha confessato a Marco Liorni ed Elena Santarelli – e da lì è nata questa storia del sosia”.

Capelli biondi, fisico da modella e occhi chiari: la Parodi assomiglia in modo impressionante alla moglie di Francesco Totti. “L’ho conosciuta durante una pubblicità anche se lei probabilmente non si ricorderà – ha ammesso -, l’ho vista in quella occasione a Milano”. Per Carlotta, che fa l’attrice e la modella, essere uguale a una conduttrice famosa come la Blasi avrebbe potuto rappresentare un limite, ma lei ha sempre affrontato la questione con il sorriso. “Sono sempre sorridente, prendo la vita come viene, ci sono così tante cose belle”, ha confessato.

“Il romano? Me la cavo – ha aggiunto -. Mi scambiano per Ilary, mi chiedono anche le fotografie, mi capita spessissimo, mi dicono ‘O ma che sei la moje der Pupone? Totti è un simbolo, ognuno ha la sua fede calcistica ma Totti è Totti”. Carlotta è una star su Instagram, dove sono in tanti a notare la sua somiglianza con la Blasi. “Io non lavoro come sosia di Ilary ma è una cosa bellissima carina e divertente, lavoro come attrice – ha chiarito -. Interpretare Ilary Blasi nello sceneggiato ha ovviamente favorito la mia candidatura, mentre a volte è controproducente, come ad esempio quando ho interpretato il ruolo di una tossicodipendente e li mi hanno trasformata moltissimo”.

Se la vita privata di Carlotta è un mistero, quella della conduttrice romana è sotto gli occhi di tutti. Ilary è sposata dal 2005 con Francesco Totti da cui ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. I due, dopo oltre dieci anni, sono ancora molto affiatati e innamorati, legati da un sentimento che non si è spento nel corso del tempo. Attivissima su Instagram, la Blasi ultimamente ha conquistato i fan condividendo scatti e video che raccontano la quotidianità con il marito: dalle chat private agli scherzi con i figli.