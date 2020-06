Ilary Blasi cambia look e pubblica i messaggi privati di Totti

editato in: da

Ilary Blasi cambia look, chiede un parere a Totti e pubblica su Instagram i messaggi privati. La conduttrice ha conquistato ancora una volta i social svelando un lato privatissimo della sua love story con l’ex calciatore della Roma. Legati dal 2005, Ilary e Francesco sono ancora innamorati e formano una delle coppie più solide nel mondo dello spettacolo. L’arrivo della showgirl romana su Instagram ha consentito ai follower di scoprire anche la quotidianità della famiglia Totti.

Nelle ultime Stories, Ilary svela il suo nuovo look: boccoli biondissimi realizzati da sola in casa. Da subito l’ex conduttrice delle Iene e del Grande Fratello Vip è apparsa poco convinta del risultato, ma ha voluto chiedere un parere ai due uomini più importanti nella sua vita: Cristian e Francesco. Nei video successivi, la Blasi ha pubblicato alcuni video in cui è in auto con il figlio (la coppia ha anche due figli: Chanel e Isabel), pronta per accompagnarlo a scuola. “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? – dice -. Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”. Sul finale il primogenito della conduttrice fa un gesto nei confronti della madre, chiedendole di lasciarlo in pace.

Ma la Blasi non si è fermata qui e poco dopo ha postato anche una conversazione privata con Totti. Nei messaggi la showgirl chiede al marito di dare un giudizio sincero riguardo il suo nuovo look e lui risponde divertito. “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”, chiede e lui risponde: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”.

Marito e moglie da oltre dieci anni, Ilary e Francesco nell’ultimo periodo hanno regalato ai fan molti momenti comici. L’ultima scenetta pubblicata su Instagram è quella in cui la conduttrice va a trovare l’ex calciatore della Roma in ufficio e si lascia andare a una finta scenata di gelosia per colpa della segretaria. E già si torna a parlare della sit-com Casa Totti.