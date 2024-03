Ilary Blasi a Madrid, lite in strada con il figlio Cristian

Fonte: IPA Ilary Blasi e il figlio Cristian Totti

Ilary Blasi è stata beccata dai paparazzi mentre litigava in strada con il figlio Cristian, avuto diciotto anni fa dall’ex marito Francesco Totti. Uno scontro che è avvenuto a Madrid, dove il ragazzo si è trasferito da qualche tempo per via della sua passione per il pallone. Il giovane ha infatti deciso di seguire le orme paterne e dopo le giovanili prima nella Roma e poi nel Frosinone, è stato ingaggiato dalla Rayo Vallecano, squadra della Liga spagnola.

Lite in strada a Madrid tra Ilary Blasi e il figlio Cristian

I fotografi del settimanale Oggi hanno sorpreso Ilary Blasi e Cristian Totti durante un momento di nervosismo per le strade della capitale spagnola. “Un’atmosfera grigia tra i due non solo perché non c’era il sole: nessun abbraccio o scenetta da voglia di tenerezza tra i due“, scrive la rivista che aggiunge che Cristian sembrava stanco per via dell’allenamento “ma anche accigliato con Ilary”. La presentatrice è poi tornata in albergo, mentre il calciatore a casa; si sono rincontrati per cena.

Non è chiaro il motivo dello scontro: magari un semplice battibecco tra madre e figlio anche se non è escluso qualche particolare inerente la battaglia per il divorzio che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. Cristian è molto legato ad entrambi i genitori. Il magazine precisa: “Un’unica certezza: il divorzio della ex coppia d’oro di calcio e spettacolo in qualche modo sta coinvolgendo anche i ragazzi”, come dimostrerebbe la richiesta di diminuzione del mantenimento dei figli che Totti versa a Ilary, visto che Cristian riceve un rimborso spese dalla squadra madrilena pari a “17mila euro per la stagione”.

Durante la sua ultima visita in Spagna al figlio Ilary Blasi – lontana dalla televisione ormai da un anno – era sola: al suo fianco non c’era il compagno Bastian Muller, con il quale è spesso in giro per il mondo, e neppure le figlie Chanel e Isabel, che vivono con lei a Roma, nella famosa mega villa dell’Eur.

In seguito alla paparazzata in Spagna Ilary Blasi ha postato su Instagram una storia in cui è in macchina insieme a Cristian. “Dalla guida al passeggero è un attimo”, ha commentato la presentatrice. Dunque nulla di grave tra madre e figlio ma molto probabilmente un semplice e risolvibile alterco.

Cristian Totti, chi è il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Cristian Totti è il figlio più grande di Francesco Totti e Ilary Blasi. È nato il 6 novembre 2005, due anni dopo il primo incontro tra l’ex capitano giallorosso e l’ex moglie, e cinque mesi dopo il matrimonio della coppia, celebrato in diretta tv. Cristian è il fratello maggiore di Chanel (2007) e Isabel (2016).

Cristian è appassionato di pallone fin da bambino e per questo ha scelto di seguire le orme paterne. Anche lui è un attaccante come Totti Senior. Dopo aver giocato nelle giovanili di Roma e Frosinone si è trasferito nell’autunno 2023 in Spagna, a Madrid. Col il Rayo Vallecano l’accordo è per un prestito fino a fine stagione: in città Cristian giocherà ma continuerà anche a studiare. Totti Junior è stato ingaggiato dal Juvenil C del Rayo, la terza squadra del suo livello di età che gioca nel campionato locale e non in quello nazionale.

Cristian Totti è fidanzato dal 2022 con Melissa Monti, modella, imprenditrice e attrice classe 2004. È proprietaria insieme alla sorella di un e-commerce. La ragazza ha già conosciuto la famiglia Totti e nel 2023 ha presenziato insieme al fidanzato ad una puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.