Veronica Peparini svela come si è innamorata di Andreas Muller. L’insegnante e il ballerino di Amici ormai non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole. Nonostante la differenza d’età e alcune critiche, la love story procede a gonfie vele ed è più solida che mai. A confermarlo è stata proprio la prof di danza di Amici che ha raccontato come si è innamorata di Andreas, ex concorrente dello show oggi nel corpo di ballo di Maria De Filippi.

“Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta – ha spiegato a Novella 2000 -. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”. Andreas ha raccontato di aver creato un ottimo rapporto con Veronica, anche se spesso i due si scontrano in sala prove. “Ma so di doverle molto – ha aggiunto -: Veronica davvero mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così importante”.

Andreas ha poi svelato di aver sentito subito qualcosa per la coreografa. “Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare così particolare, mi hanno attirato umanamente – ha confessato -. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più”. Qualche tempo fa la coppia aveva smentito i gossip riguardo una possibile gravidanza, ma non aveva escluso la possibilità di convolare a nozze.

49 anni lei, 23 lui, Andreas e Veronica sono una fra le coppie più solide nate negli studi di Amici di Maria De Filippi. “Tu e Andreas vi sposerete?”, aveva chiesto un fan su Instagram e Veronica aveva replicato con grande sincerità. “Vedremo, mai dire mai”, ha svelato, chiedendo poi a Muller cosa ne pensasse. Il ballerino però ha evitato di dare una riposta: “Altrimenti finisce la magia”, ha spiegato.