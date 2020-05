Veronica Peparini: gravidanza e nozze con Andreas Muller, la confessione

editato in: da

Veronica Peparini si confessa su Instagram, parlando delle possibili nozze con Andreas Muller, ballerino di Amici. I due sono legati da qualche tempo e sono molto felici, così tanto che nell’ultimo periodo si era parlato persino di matrimonio e dell’arrivo di un bambino.

49 anni lei, 23 lui: Veronica e Andreas si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi dove lei ha rivestito il ruolo di insegnante e lui di concorrente. L’amore, nato fra una coreografia e l’altra, è stato tenuto segreto per molto tempo e solo di recente la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. La Peparini ha alle spalle un matrimonio finito con Fabrizio Prolli, anche lui nel cast di Amici, e ha due figli: Daniele e Olivia.

Nel corso di una diretta Instagram, l’insegnante di danza ha risposto alle domande dei follower, parlando anche di gravidanza e nozze. “Tu e Andreas vi sposerete?”, ha chiesto qualcuno e Veronica ha replicato con grande sincerità. “Vedremo, mai dire mai”, ha svelato, chiedendo poi a Muller cosa ne pensasse. Il ballerino però ha evitato di dare una riposta: “Altrimenti finisce la magia”, ha spiegato.

Veronica Peparini ha poi smentito di essere incinta. “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi – ha raccontato -. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio”.

Nei giorni scorsi Veronica aveva parlato anche della partecipazione di Andreas Muller ad Amici Speciali e delle scelta di non apparire di fronte alle telecamere nella nuova trasmissione di Maria De Filippi. “Certe volte bisogna sapersi fare da parte – aveva svelato la coreografa – sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta!”.

L’insegnante aveva poi svelato di lavorare dietro le quinte per preparare le coreografie dello show insieme al fratello Giuliano, anche lui coreografo molto amato dal pubblico.